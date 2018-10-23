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В Госдуме призвали воздержаться от «репрессий» в отношении самозанятых
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В Госдуме призвали воздержаться от «репрессий» в отношении самозанятых 

RT на русском 13 минут назад
Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике, депутат от партии ЛДПР Ярослав Нилов призвал воздержаться от «репрессий» в отношении самозанятых граждан, которые отказываются зарегистрироваться и платить налоги.
Об этом сообщает РИА Новости.
«Репрессиями ничего не добиться. Только через мотивацию, через терпеливую разъяснительную работу», — цитирует Нилова его пресс-служба.
По словам депутата, можно попытаться уличить тех, кто реализует свою продукцию или услуги через Instagram или другие публичные площадки, но при этом крайне сложно в данном вопросе, например, с нянями, уборщицами, репетиторами, так как непонятно, как надзорные и контролирующие органы собираются фиксировать их доход.
«Нужно идти только по пути создания необходимых условий, разъяснять, призывать. А репрессии могут подействовать только на считанные сегменты аудитории, запугать, дополнительно усугубить социальную напряженность. И даже если кого-то заставить платить, в целом проблема решена не будет», — указал он.
Ранее сообщалось, что глава думского комитета по бюджету, депутат от партии «Единая Россия» Андрей Макаров заявил, что власти могут начать штрафовать людей, отказавшихся платить налоги и зарегистрироваться самозанятыми, на размер полученного ими дохода.
RT на русском: последние новости
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