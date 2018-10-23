Ещё
Россияне стали чаще совершать онлайн-покупки
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.40
$
65.64
75.06
75.25
Прогноз
29.10 – 05.11
$
65.72
75.41
Индексы и котировки Brent
78.05
–0.26 Золото
1238.03
+0.02 РТС
1114.85
+0.15
Динамика валют
EUR / USD
23.10
1.1460
–0.0031
09.10
1.1491
22.10
17.10
12.10

Россияне стали чаще совершать онлайн-покупки 

News.ru 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Объёмы онлайн-продаж за последние четыре года в России выросли в два раза. В то же время традиционные магазины вызывают у россиян всё меньше доверия.
За последние четыре года регулярные покупки через гаджет в РФ выросли с 36% до 63%. В целом глобальная доля онлайн-продаж в 2017 году стала выше на 7%, пишет Sostav.
По словам респондентов, опрошенных компанией PwC, они больше доверяют рекомендациям в социальных сетях, чем данным на сайте ритейлера. Так, главенствующую роль соцсетей в побуждении к покупке отметили более трети опрошенных россиян. Сайты магазинов при этом привлекают всего 21% покупателей.
В то же время офлайн-ритейлеры, которые используют модель многоканального обслуживания, остаются так же популярны среди жителей РФ.
News.ru: последние новости
Самозанятых предлагают штрафовать на весь доход В Сбербанке выросли ставки по ипотеке ГД одобрила законопроект о повышении МРОТ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель изменила решение по газу из США
Путин сделал подарок бизнесу14
Кудрин предрек провал отказу от доллара313
В России рухнули цены на дачи
Иран рассказал о «загвоздке» с Sukhoi Superjet 1001
Видео
02:59
Россию избавят от доллара
Экономика
03:26
В России рухнули цены на дачи
Личный счет Недвижимость
02:26
Путин сделал подарок бизнесу
Компании Экономика
11:35
Доллар резко упал
Рынки
04:43
Лето готовит россиянам неприятный сюрприз
Экономика Личный счет
04:04
Россиянам объяснили суть дедолларизации
Экономика
04:04
В России вознамерились ограничить Google
Компании Интернет
03:24
США нанесут еще один «удар» мировой экономике
Экономика
11:35
Кудрин предрек провал отказу от доллара
Экономика
01:43
Медведев заявил о торговой войне с США
Экономика Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение