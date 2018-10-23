Россияне стали чаще совершать онлайн-покупки

Объёмы онлайн-продаж за последние четыре года в России выросли в два раза. В то же время традиционные магазины вызывают у россиян всё меньше доверия.

За последние четыре года регулярные покупки через гаджет в РФ выросли с 36% до 63%. В целом глобальная доля онлайн-продаж в 2017 году стала выше на 7%, пишет Sostav.

По словам респондентов, опрошенных компанией PwC, они больше доверяют рекомендациям в социальных сетях, чем данным на сайте ритейлера. Так, главенствующую роль соцсетей в побуждении к покупке отметили более трети опрошенных россиян. Сайты магазинов при этом привлекают всего 21% покупателей.

В то же время офлайн-ритейлеры, которые используют модель многоканального обслуживания, остаются так же популярны среди жителей РФ.