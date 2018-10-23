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Россиянам предрекли доллар по 90 рублей
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Россиянам предрекли доллар по 90 рублей 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Курс доллара может вырасти до 80-90 рублей, прогнозируется в аналитическом обзоре РАНХиГС и Института экономической политики имени Е. Т. Гайдара, передает ТАСС.
Как отмечается в исследовании, вероятность такого курса «очень высока» при ожидаемом снижение цен на нефть до уровня 50-55 долларов за баррель, сохранении бюджетного правила, предполагающего покупку валюты на внутреннем рынке в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Также в список условий входит сохранение внешних санкций.
При составлении проекта федерального бюджета на 2019-2021 годы использовался одобренный правительством прогноз. Он был разработан в двух вариантах: базовом и консервативном. Каждый из них предполагает снижение цен на российскую экспортную нефть марки Urals.
Цена на нефть Brent упала
При базовом прогнозе стоимость нефти плавно снижается весь расчетный период — с 69,6 доллара за баррель в 2018 году до 57,9 доллара в 2021-м и 53,5 доллара в 2024-м. Согласно консервативному варианту, Urals к 2020 году упадет в цене до 42,5 доллара за баррель. Дальше будет небольшой подъем до 45,9 доллара к 2024 году.
Снижение цен на нефть до 50 долларов за баррель и, соответственно, ослабление рубля будут способствовать росту инфляции выше целевого уровня в 4 процента, отмечают эксперты.
«Также вероятно усиление эффекта переноса курса в цены, несмотря на существующие ограничения внутреннего спроса», — говорится в отчете.
Как показал ранее в октябре опрос ВЦИОМ, россияне ожидают, что через три месяца за один доллар будут давать 72 рубля, а через год — 75,8 рубля.
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