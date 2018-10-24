Ещё
Подорожавшую ипотеку компенсируют скидками
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.51
$
65.80
75.11
75.45
Прогноз
29.10 – 05.11
$
65.00
74.55
Индексы и котировки Brent
76.34
+0.07 Золото
1231.19
–0.16 РТС
1106.82
–0.44
Динамика валют
EUR / USD
24.10
1.1469
–0.0053
10.10
1.1521
23.10
18.10
14.10

Подорожавшую ипотеку пообещали компенсировать скидками 

Lenta.ru + ещё 1 20 минут назад
Фото: РИА Новости
Предпосылок для снижения ипотечных ставок в России пока нет, но в краткосрочной перспективе частично компенсировать дорожающие жилищные кредиты помогут традиционные предновогодние скидки, предоставляемые застройщиками. Об этом говорится в сообщении агентства «НДВ-Супермаркет недвижимости», поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Как отмечают эксперты, после сентябрьского повышения ключевой ставки Центробанка ипотека начала дорожать. В частности, ставки по кредитам на приобретение жилья подняли Сбербанк и другие крупные игроки ипотечного рынка — «Газпромбанк», «Абсолют», «Уралсиб», «Россельхозбанк», «Связь-банк», «Дом.рф».
«Политика снижения ипотечных ставок опиралась на ожидания, что ЦБ опустит ключевую ставку до шести процентов и даже ниже, — констатируют в НДВ. — После повышения ключевой ставки ряд банков может попытаться оперативно отыграть неоправданно быстрое удешевление жилищных кредитов, и в ближайшие полгода ипотечная ставка у некоторых игроков может возрасти на 1,5-2 процентных пункта».
Кроме того, переход на проектное финансирование строек приведет к удорожанию стоимости самих квартир, считают эксперты. При этом они указывают, что в ближайшие три месяца жилье еще можно будет приобрести по ценам первой половины 2018 года — за счет предоставления праздничных скидок застройщиками.
«К середине января эти возможности будут исчерпаны», — подчеркивается в сообщении.
В начале октября аналитики центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН) заявили, что ставки по кредитам на приобретение квартир в России могут увеличиться до «заградительного» уровня в 12-13 процентов годовых, если ключевая ставка Центробанка будет повышена до 10-11 процентов (сейчас она составляет 7,5 процента).
Предновогодние акции, предусматривающие предоставление покупателям квартир дисконтов и подарков, обычно начинаются в строящихся жилых комплексах в ноябре — декабре.
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель подставила «Газпром»303
Россиян хотят лишить любимого интернет-магазина19
Коллекторы выбивают из россиян миллиарды34
Польша предложила ФРГ альтернативу «Северному потоку-2»14
Меркель изменила решение по газу из США1018
Видео
02:59
Россию избавят от доллара
Экономика
03:26
В России рухнули цены на дачи
Личный счет Недвижимость
02:26
Путин сделал подарок бизнесу
Компании Экономика
11:35
Россиянам предрекли доллар по 90 рублей
Личный счет
00:59
Цена на нефть Brent упала
Рынки
11:35
Доллар резко упал
Рынки Азия
04:43
Лето готовит россиянам неприятный сюрприз
Экономика Личный счет
04:04
Россиянам объяснили суть дедолларизации
Экономика
04:04
В России вознамерились ограничить Google
Компании Интернет
03:24
США нанесут еще один «удар» мировой экономике
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение