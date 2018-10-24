Подорожавшую ипотеку компенсируют скидками

Подорожавшую ипотеку пообещали компенсировать скидками

Предпосылок для снижения ипотечных ставок в России пока нет, но в краткосрочной перспективе частично компенсировать дорожающие жилищные кредиты помогут традиционные предновогодние скидки, предоставляемые застройщиками. Об этом говорится в сообщении агентства «НДВ-Супермаркет недвижимости», поступившем в редакцию «Ленты.ру»

Как отмечают эксперты, после сентябрьского повышения ключевой ставки Центробанка ипотека начала дорожать. В частности, ставки по кредитам на приобретение жилья подняли Сбербанк и другие крупные игроки ипотечного рынка — «Газпромбанк» , «Абсолют», «Уралсиб», «Россельхозбанк» «Связь-банк» , «Дом.рф».

«Политика снижения ипотечных ставок опиралась на ожидания, что ЦБ опустит ключевую ставку до шести процентов и даже ниже, — констатируют в НДВ. — После повышения ключевой ставки ряд банков может попытаться оперативно отыграть неоправданно быстрое удешевление жилищных кредитов, и в ближайшие полгода ипотечная ставка у некоторых игроков может возрасти на 1,5-2 процентных пункта».

Кроме того, переход на проектное финансирование строек приведет к удорожанию стоимости самих квартир, считают эксперты. При этом они указывают, что в ближайшие три месяца жилье еще можно будет приобрести по ценам первой половины 2018 года — за счет предоставления праздничных скидок застройщиками.

«К середине января эти возможности будут исчерпаны», — подчеркивается в сообщении.

В начале октября аналитики центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН) заявили, что ставки по кредитам на приобретение квартир в России могут увеличиться до «заградительного» уровня в 12-13 процентов годовых, если ключевая ставка Центробанка будет повышена до 10-11 процентов (сейчас она составляет 7,5 процента).

Предновогодние акции, предусматривающие предоставление покупателям квартир дисконтов и подарков, обычно начинаются в строящихся жилых комплексах в ноябре — декабре.