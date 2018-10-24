«Заработные платы растут беспрецедентными темпами»

Топилин заявил о беспрецедентном росте зарплат в России

Заработные платы в России растут беспрецедентными темпами, завил министр труда и социальной защиты Максим Топилин

Как отметил министр в рамках правительственного часа по вопросу «О ходе реализации государственной программы России „Социальная поддержка граждан“, повышение МРОТ повлияло на рост заработных плат.

»По статистике за этот год заработные платы растут и в реальном, и в номинальном выражении беспрецедентными темпами», — цитирует РИА Новости Топилина.

По его словам, речь идёт об увеличении зарплаты на 11%. Он подчеркнул, что на рост зарплат повлияло и исполнение майских указов.

Ранее был опубликован рейтинг регионов страны, где в 2019 году ожидается наибольший рост зарплат.

В начале июля Топилин заявлял, что За 3-4 месяца 2018 года реальные зарплаты россиян выросли на 10%.