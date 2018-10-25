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Госдума приняла в I чтении проекты о налоговом эксперименте для самозанятых
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Госдума приняла в I чтении проекты о налоговом эксперименте для самозанятых 

РИА Новости + ещё 10 6 часов назад
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении пакет из трех законопроектов о проведении в 2019–2028 годах в Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане эксперимента, предусматривающего введение налога на профессиональный доход для самозанятых граждан.
Авторами этих законодательных инициатив выступили депутаты Андрей Макаров, Надежда Максимова, Владислав Резник, Леонид Симановский, Глеб Хор, сенаторы Евгений Бушмин, Мухарбий Ульбашев и другие присоединившиеся впоследствии к ним парламентарии.
На новый спецрежим смогут перейти граждане, чей доход не превышает 200 тысяч рублей в месяц (2,4 миллиона рублей в год), которые не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам. Регистрация лиц, пожелавших перейти на новый режим налогообложения, будет возможна без визита в налоговый орган через мобильное приложение «Мой налог», также как и уплата налога.
Доходы граждан, перешедших на уплату налога на профессиональный доход, от реализации товаров работ и услуг физлицам будут облагаться по ставке 4%, а если они реализованы ИП и юрлицам — 6%. Уплата налога осуществляется ежемесячно. В случае перехода на новый режим налогообложения самозанятые граждане освобождаются от уплаты НДФЛ (13%) и получают право на налоговый вычет в пределах 10 тысяч рублей. Плательщикам налога на профессиональный доход для получения страховой пенсии предоставляется возможность добровольно уплачивать взносы на обязательное пенсионное страхование в любом размере с ограничением максимального размера таких взносов.
Устанавливается налоговая ответственность за нарушение зарегистрированными в качестве самозанятых гражданами порядка формирования и сроков передачи фискального чека. «То есть фактически такая ответственность будет наступать тогда, когда такой зарегистрированный гражданин не заплатил налог с продажи конкретного товара или услуги», — пояснил РИА Новость зампред бюджетного комитета Леонид Симановский.
При первом нарушении, по его словам, такое лицо заплатит штраф в размере 20% от полученной суммы, но не менее 1 тысячи рублей. При повторном в течение шести месяцев нарушении штраф будет взиматься уже в размере всей суммы расчета, на которую не сформирован фискальный чек, но не менее 5 тысяч рублей, отметил депутат. Для тех, кто не зарегистрировался в качестве самозанятых, и, получая доход, не платит НДФЛ, который на данный момент составляет 13%, ответственность за неуплату налога будет такой же, как и сейчас, то есть в зависимости от суммы неуплаченного налога. «При этом следует помнить, что в случае неуплаты НДФЛ с дохода, который превышает 900 тысяч рублей, наступает уже уголовная ответственность», — напомнил зампред бюджетного комитета.
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