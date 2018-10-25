Госдума приняла в I чтении проекты о налоговом эксперименте для самозанятых

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости Госдума приняла в первом чтении пакет из трех законопроектов о проведении в 2019–2028 годах в Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане эксперимента, предусматривающего введение налога на профессиональный доход для самозанятых граждан.

На новый спецрежим смогут перейти граждане, чей доход не превышает 200 тысяч рублей в месяц (2,4 миллиона рублей в год), которые не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам. Регистрация лиц, пожелавших перейти на новый режим налогообложения, будет возможна без визита в налоговый орган через мобильное приложение «Мой налог», также как и уплата налога.

Доходы граждан, перешедших на уплату налога на профессиональный доход, от реализации товаров работ и услуг физлицам будут облагаться по ставке 4%, а если они реализованы ИП и юрлицам — 6%. Уплата налога осуществляется ежемесячно. В случае перехода на новый режим налогообложения самозанятые граждане освобождаются от уплаты НДФЛ (13%) и получают право на налоговый вычет в пределах 10 тысяч рублей. Плательщикам налога на профессиональный доход для получения страховой пенсии предоставляется возможность добровольно уплачивать взносы на обязательное пенсионное страхование в любом размере с ограничением максимального размера таких взносов.

Устанавливается налоговая ответственность за нарушение зарегистрированными в качестве самозанятых гражданами порядка формирования и сроков передачи фискального чека. «То есть фактически такая ответственность будет наступать тогда, когда такой зарегистрированный гражданин не заплатил налог с продажи конкретного товара или услуги», — пояснил РИА Новость зампред бюджетного комитета Леонид Симановский.

При первом нарушении, по его словам, такое лицо заплатит штраф в размере 20% от полученной суммы, но не менее 1 тысячи рублей. При повторном в течение шести месяцев нарушении штраф будет взиматься уже в размере всей суммы расчета, на которую не сформирован фискальный чек, но не менее 5 тысяч рублей, отметил депутат. Для тех, кто не зарегистрировался в качестве самозанятых, и, получая доход, не платит НДФЛ, который на данный момент составляет 13%, ответственность за неуплату налога будет такой же, как и сейчас, то есть в зависимости от суммы неуплаченного налога. «При этом следует помнить, что в случае неуплаты НДФЛ с дохода, который превышает 900 тысяч рублей, наступает уже уголовная ответственность», — напомнил зампред бюджетного комитета.