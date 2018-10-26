Россиянам посоветовали самим копить на пенсию

Депутат посоветовал россиянам брать с него пример и копить на пенсию

Ремезков заявил, что каждый трудоспособный человек может позаботиться о будущем.

«Я попробую самостоятельно заработать себе на старость. Советую сделать это каждому. <…> Переваливать на государство тоже сложно», — заявил депутат.

По словам 56-летнего Ремезкова, он никогда не рассчитывал на пенсионные выплаты и строил свою жизнь так, чтобы обеспечить себя накоплениями.

«Хотя, как говорят, мы предполагаем, а бог располагает. <…> Как говорят, на бога надейся, а сам не плошай. Это важная цель в жизни, но не каждый может», — сказал он.

По его мнению, даже самая высокая пенсия не сделает человека обеспеченным.

Ранее похожую точку зрения высказал глава Минфина Антон Силуанов . Говоря о запуске системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), он отметил, что граждане сами должны заботиться о достойном размере пенсий. В рамках ИПК работники будут постепенно откладывать часть своих заработков, чтобы использовать эти ресурсы после выхода на пенсию.

По задумке властей, ИПК будет формироваться в негосударственных пенсионных фондах за счет добровольных отчислений граждан. Размер отчислений ограничен не будет.

Власти рассматривали два варианта вступления граждан в систему ИПК: автоподписка (автоматическое включение «молчунов» в окологосударственный фонд с возможностью отказа) и авторегистрация (включение через работодателя).

Новая система призвана заменить и модернизировать замороженную накопительную пенсию.