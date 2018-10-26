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Россиянам посоветовали самим копить на пенсию
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Депутат посоветовал россиянам брать с него пример и копить на пенсию 

Рамблер + ещё 4 1 час назад
Зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремезков посоветовал россиянам самостоятельно зарабатывать «на старость» и не рассчитывать только на пенсию. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Ремезков заявил, что каждый трудоспособный человек может позаботиться о будущем.
«Я попробую самостоятельно заработать себе на старость. Советую сделать это каждому. <…> Переваливать на государство тоже сложно», — заявил депутат.
По словам 56-летнего Ремезкова, он никогда не рассчитывал на пенсионные выплаты и строил свою жизнь так, чтобы обеспечить себя накоплениями.
«Хотя, как говорят, мы предполагаем, а бог располагает. <…> Как говорят, на бога надейся, а сам не плошай. Это важная цель в жизни, но не каждый может», — сказал он.
По его мнению, даже самая высокая пенсия не сделает человека обеспеченным.
Ранее похожую точку зрения высказал глава Минфина Антон Силуанов. Говоря о запуске системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), он отметил, что граждане сами должны заботиться о достойном размере пенсий. В рамках ИПК работники будут постепенно откладывать часть своих заработков, чтобы использовать эти ресурсы после выхода на пенсию.
По задумке властей, ИПК будет формироваться в негосударственных пенсионных фондах за счет добровольных отчислений граждан. Размер отчислений ограничен не будет.
Власти рассматривали два варианта вступления граждан в систему ИПК: автоподписка (автоматическое включение «молчунов» в окологосударственный фонд с возможностью отказа) и авторегистрация (включение через работодателя).
Новая система призвана заменить и модернизировать замороженную накопительную пенсию.
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