Вещий сон принес москвичу миллионы

Москвич выиграл в лотерею 9,2 млн рублей, использовав числа, которые увидел во сне, пишет РИА «Новости»

Мужчине приснилось, что он выиграл в лотерею. Во сне он видел выигрышные числа: 8 и 33. Целый год после вещего сна он покупал лотерейные билеты и использовал эти числа, добавляя к ним дни рождения родных.

«Иногда выигрывал небольшие суммы. Но в последнее время мне что-то не везло. Решил в последний раз отметить эти числа в билете и забыть о них. Даже не ожидал выиграть приз», — признался счастливчик.

Использовав эти числа в 9260-м тираже "Гослото "5 из 36", мужчина выиграл 9 237 768 рублей.

Как рассказали в пресс-службе «Столото», москвич планирует потратить выигрыш на новый автомобиль, ремонт в квартире и путешествие по России.