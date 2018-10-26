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Вещий сон принес москвичу миллионы
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Вещий сон принес москвичу миллионы 

Рамблер + ещё 1 7 часов назад
Фото: Fotolia / Ralf Geithe
Москвич выиграл в лотерею 9,2 млн рублей, использовав числа, которые увидел во сне, пишет РИА «Новости».
Мужчине приснилось, что он выиграл в лотерею. Во сне он видел выигрышные числа: 8 и 33. Целый год после вещего сна он покупал лотерейные билеты и использовал эти числа, добавляя к ним дни рождения родных.
«Иногда выигрывал небольшие суммы. Но в последнее время мне что-то не везло. Решил в последний раз отметить эти числа в билете и забыть о них. Даже не ожидал выиграть приз», — признался счастливчик.
Использовав эти числа в 9260-м тираже "Гослото "5 из 36", мужчина выиграл 9 237 768 рублей.
Как рассказали в пресс-службе «Столото», москвич планирует потратить выигрыш на новый автомобиль, ремонт в квартире и путешествие по России.
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