Ещё
Любителей скручивать счетчики сильно расстроили
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.76
$
65.90
75.00
75.05
Прогноз
29.10 – 05.11
$
65.30
75.45
Индексы и котировки Brent
77.23
–0.04 Золото
1230.30
–0.02 РТС
1104.25
+0.45
Динамика валют
EUR / USD
29.10
1.1406
–0.0173
15.10
1.1580
28.10
23.10
18.10

Меньше знаешь, лучше платишь 

Российская Газета 1 час назад
Сайты с инструкциями о том, как скрутить показатели счетчиков, будут блокироваться без решения суда и следствия. Депутатский законопроект об этом с поправками в Закон "О рекламе" внесен в Госдуму.
Парламентарии обратили внимание, что в интернете полно информации о способах несанкционированного вмешательства в работу индивидуальных и коллективных (общедомовых) приборов учета. Однако, если вмешиваться в работу коллективных приборов учета, экономия получается очень сомнительной.
Как отмечается в пояснительной записке к документу, если прибор учета не фиксирует фактическое потребление газа, тепла, воды и электроэнергии, то образуются коммерческие потери, которые формируют убытки ресурсоснабжающих организаций. И тогда поставщики начинают разбрасывать неучтенный ресурс на всех жителей многоквартирного дома. В итоге заплатить все равно придется. Да еще и добросовестные потребители вынуждены оплачивать неучтенный объем ресурса за хитрецов.
Россиян обяжут ставить умные счетчики ЖКХ
Сейчас заблокировать сайты по скручиванию данных можно только по решению суда, так как прямого запрета на распространение такой информации нет. По данным Роскомнадзора, с 2013 по 2018 год вступило в силу около 2,7 тысячи судебных актов о признании информации о способах и методах искажения данных приборов учета запрещенной к распространению.
"В интернете действительно масса подробных инструкций о том, как, например, поставить пломбу на водосчетчик или уменьшить показания электросчетчиков, — говорит исполнительный директор некоммерческого партнерства "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева. — Самое простое — запретить. Но мы же все прекрасно понимаем, что чем чаще запрещаем, тем люди становятся изобретательнее. Надо идти по пути прогресса — внедрять современные системы, которые сделают все эти советы бессмысленными. Такие решения есть — например, автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ), единая на весь дом. Она учитывает показания и индивидуальных, и общедомового приборов, и если где-то есть утечка, тоже покажет".
Российская Газета: последние новости
Более миллиона россиян стали невыездными из-за долгов по кредитам Размер потребительских кредитов в России увеличился в сентябре Топилин прокомментировал заявление о беспрецедентном росте зарплат
Комментарии88
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Доллар не нужен: какую валюту выберет Россия261
Дачникам разъяснили судьбу «странных» объектов14
Сбербанк признал утечку данных1
Россияне отказываются покупать новогодние туры55
Россия преподала Великобритании важный урок53
Видео
18:39
В Европе удивились «парадоксу» российской экономики
Экономика Политика
10:15
Раскрыты планы Украины по ценам на газ для населения
Личный счет
02:59
Россию избавят от доллара
Экономика
10:12
Доллар не нужен: какую валюту выберет Россия
Экономика Статьи
03:31
Россия преподала Великобритании важный урок
Экономика Статьи
01:24
Дачникам разъяснили судьбу «странных» объектов
Недвижимость
01:41
Европарламент приготовил резолюцию по Азовскому морю
Компании
03:01
Любителей скручивать счетчики сильно расстроили
Личный счет
03:45
Токсичная Россия: планы по займам сорваны
Экономика Статьи
03:26
В России рухнули цены на дачи
Личный счет Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение