Любителей скручивать счетчики сильно расстроили

Меньше знаешь, лучше платишь

Сайты с инструкциями о том, как скрутить показатели счетчиков, будут блокироваться без решения суда и следствия. Депутатский законопроект об этом с поправками в Закон "О рекламе" внесен в Госдуму

Парламентарии обратили внимание, что в интернете полно информации о способах несанкционированного вмешательства в работу индивидуальных и коллективных (общедомовых) приборов учета. Однако, если вмешиваться в работу коллективных приборов учета, экономия получается очень сомнительной.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, если прибор учета не фиксирует фактическое потребление газа, тепла, воды и электроэнергии, то образуются коммерческие потери, которые формируют убытки ресурсоснабжающих организаций. И тогда поставщики начинают разбрасывать неучтенный ресурс на всех жителей многоквартирного дома. В итоге заплатить все равно придется. Да еще и добросовестные потребители вынуждены оплачивать неучтенный объем ресурса за хитрецов.

Сейчас заблокировать сайты по скручиванию данных можно только по решению суда, так как прямого запрета на распространение такой информации нет. По данным Роскомнадзора, с 2013 по 2018 год вступило в силу около 2,7 тысячи судебных актов о признании информации о способах и методах искажения данных приборов учета запрещенной к распространению.