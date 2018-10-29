Стоимость денежных переводов для россиян снизится

ЦБ планирует снизить стоимость денежных переводов для россиян

С помощью СБП люди смогут переводить деньги друг другу, зная лишь номер мобильного телефона получателя. В дальнейшем, как ожидается, с помощью СБП можно будет делать платежи также в пользу юридических лиц или госорганов. СБП должна заработать в январе 2019 г., ЦБ станет ее оператором и расчетным центром.

ЦБ будет взимать комиссию и с банка, где открыт счет отправителя, и с банка получателя средств, то есть с каждого по 3 руб., объяснила Скоробогатова. Для конечного пользователя тарифы каждый банк будет устанавливать самостоятельно, но ЦБ будет следить, чтобы банки не задирали цены. ЦБ рассчитывает, что банки снизят комиссии для клиентов. Скоробогатова добавила, что для маленьких сумм тариф может быть и ниже.

Если за перевод 50 руб. банк платит три рубля — комиссия уже 6% от суммы, поэтому брать с банков по рублю на совсем маленьких суммах — логично, объясняет гендиректор Национальной системы платежных карт (выполняет функции операционно-клирингового центра для СБП) Владимир Комлев . Но пока градация тарифов не определена, указывает он.

Переводы в СБП должны стать дешевле, чем с помощью карт, объясняли логику регулятора банкиры. Себестоимость карточного перевода для банка исходя из средней суммы операции сейчас 50 руб., указывал сотрудник одного из банков, за операцию платит только отправитель.

«Тариф СБП для банков с течением времени может и вовсе быть близким к нулю, после того как система окупится, сейчас мы это обсуждаем с ЦБ», — рассказал один из банкиров. В перспективе ЦБ этого не исключает, сказала Скоробогатова «Ведомостям». По ее словам, это будет зависеть от количества подключенных банков и числа транзакций, проходящих через СБП: чем их больше, тем больше вероятность снижения тарифа. Она подчеркнула, что пока такое решение не принято.

Система окупится точно не за день и не за два, указывает Комлев, конкретные сроки будут зависеть от итоговых тарифов. Инвестиции в СБП сравнимы с инвестициями в создание Национальной системы платежных карт (НСПК), рассказывает он (Центробанк вложил в капитал НСПК 4,3 млрд руб. — «Ведомости»).

«Мы строим новую независимую платформу, инвестируем в нее из прибыли НСПК. Мы, конечно же, должны покрыть издержки, но для нас это прежде всего инфраструктурный проект, который должен обеспечить равный доступ всех участников рынка», — говорит Комлев.

Илья Поляков. Банкам важно, чтобы уровень комиссии, которую они платят, позволил установить тарифы для клиентов на переводы ниже, чем у доминирующего игрока, заявил «Ведомостям» предправления Росбанка

Скоробогатова надеется на поэтапное подключение к системе всех банков, однако участие в СБП, по ее словам, не будет обязательным.

Ключевой вопрос для СБП — подключится ли к ней Сбербанк , чей сервис переводов с карты на карту также позволяет отправлять деньги, зная лишь номер мобильного телефона получателя, в том числе благодаря чему банк занимает более 50% рынка таких переводов. За январь — август этого года клиенты Сбербанка перевели 13,7 трлн руб. По данным Visa, россияне переводят с карты на карту больше всех денег в мире. Летом этого года Сбербанк открыл свою систему переводов для других банков: он предложил переводить деньги по номеру телефона получателя и в другие банки. Пока к системе подключился только «Тинькофф банк».

Государство должно инициировать проекты только в тех сферах, которые не развиваются, следует из выступления предправления Сбербанка Германа Грефа на Finopolis 2018. «У нас что, есть проблема с платежами между гражданами? По этой функциональности российский рынок один из лучших в мире мы точно в тройке лидеров», — указывает он.

СБП должна быть национальной и доступной всем участникам рынка: Центробанк делает то, что просит история, считает председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен , впрочем называя естественным стремление Сбербанка создать закрытую систему для себя.