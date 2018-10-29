Средний чек по ипотеке перевалил за два миллиона рублей

По итогам третьего квартала 2018 года средний чек по ипотеке в России составил два миллиона рублей, говорится в материалах «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ), поступивших в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 29 октября.

По данным аналитиков ОКБ, за последний год средняя сумма выдаваемого займа на покупку жилья увеличилась на десять процентов, с 1,86 миллиона рублей в третьем квартале 2017-го.

Всего за июль — сентябрь 2018-го россияне оформили более 330 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму свыше 678 миллиардов рублей. Год назад в тот же период ипотеки выдали заметно меньше — 249 тысяч кредитов на 462 миллиарда рублей.