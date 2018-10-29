Ещё
Средний чек по ипотеке перевалил за два миллиона
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.56
$
65.80
74.90
74.92
Прогноз
29.10 – 05.11
$
65.30
75.45
Индексы и котировки Brent
77.56
–0.03 Золото
1229.99
+0.12 РТС
1114.94
+0.09
Динамика валют
EUR / USD
29.10
1.1394
–0.0186
15.10
1.1580
28.10
23.10
18.10

Средний чек по ипотеке перевалил за два миллиона рублей 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
По итогам третьего квартала 2018 года средний чек по ипотеке в России составил два миллиона рублей, говорится в материалах «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ), поступивших в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 29 октября.
По данным аналитиков ОКБ, за последний год средняя сумма выдаваемого займа на покупку жилья увеличилась на десять процентов, с 1,86 миллиона рублей в третьем квартале 2017-го.
Всего за июль — сентябрь 2018-го россияне оформили более 330 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму свыше 678 миллиардов рублей. Год назад в тот же период ипотеки выдали заметно меньше — 249 тысяч кредитов на 462 миллиарда рублей.
В начале октября аналитики центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН) заявили, что ставки по кредитам на приобретение квартир в России могут увеличиться до «заградительного» уровня в 12-13 процентов годовых, если ключевая ставка Центробанка будет повышена до 10-11 процентов (сейчас она составляет 7,5 процента). В таком случае застройщикам придется снижать цены на жилье, чтобы сохранить покупательский спрос на адекватном уровне, подчеркнули в ИРН.
Последние новости
Меркель объявила об уходе с поста канцлера Получивший известность после избиения корреспондент НТВ покончил с собой В России появится еще один мегапроект
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Любителей скручивать счетчики сильно расстроили190
Сбербанк признал утечку данных23
Россия преподала Великобритании важный урок54
Россия поплатится за отсталость3
Доллар не нужен: какую валюту выберет Россия455
Видео
18:39
В Европе удивились «парадоксу» российской экономики
Экономика Политика
10:15
Раскрыты планы Украины по ценам на газ для населения
Личный счет
02:59
Россию избавят от доллара
Экономика
10:12
Доллар не нужен: какую валюту выберет Россия
Экономика Статьи
03:31
Россия преподала Великобритании важный урок
Экономика Статьи
01:24
Дачникам разъяснили судьбу «странных» объектов
Недвижимость
01:41
Европарламент приготовил резолюцию по Азовскому морю
Компании
03:01
Любителей скручивать счетчики сильно расстроили
Личный счет
03:45
Токсичная Россия: планы по займам сорваны
Экономика Статьи
03:26
В России рухнули цены на дачи
Личный счет Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение