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Должникам пришлют SMS вместо коллекторов
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Должникам пришлют SMS вместо коллекторов 

Lenta.ru + ещё 4 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Федеральная служба судебных приставов (ФССП) планирует к 1 января 2020 года настроить систему оповещения россиян о задолженностях через SMS. Об этом «Известиям» сообщил глава ведомства Дмитрий Аристов.
По его словам, оповещение должников по почте не всегда эффективно и требует затрат, поэтому юридически значимую информацию предложили отправлять через SMS или портал госуслуг.
«Мы считаем, что нужно переходить на электронные уведомления о долгах. Сложно представить человека, у которого нет мобильного телефона или интернет-доступа», — пояснил он.
Глава ФССП отметил рост числа обращений на действия коллекторов. За восемь месяцев 2018 года в ведомство поступило около 14 тысяч обращений, что на 30 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Аристов уточнил, что профессиональные взыскатели долгов, включенные в официальный реестр, не допускают «грубых нарушений действующего законодательства». Однако серые коллекторы позволяют использовать угрозы жизни и здоровью и психологическое давление.
«Отождествлять их действия с коллекторской деятельностью абсолютно неправильно», — заключил он.
Ранее в октябре стало известно, что судебные приставы не успевают исполнять решения суда по взысканию налоговых и кредиторских задолженностей с граждан. Около половины из 91,8 миллиона исполнительных производств так и не были вовремя доведены до конца.
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