Россияне массово переоформляют свои кредиты

Почему россияне бросились переоформлять свои кредиты

Рефинансирование розничных кредитов в этом году достигло рекордных объемов. В июле и вовсе был установлен исторический максимум — объем подобного рода операций превысил 18 млрд рублей.

Согласно исследованию БКИ «Эквифакс», рост отмечается по всем типам банковских продуктов, но лидирующие позиции удерживают потребительские займы: в июле 2018 года граждане рефинансировали их на общую сумму 14,6 млрд рублей — вдвое больше, чем за тот же период 2017 года и в семь раз выше июльского показателя 2015 года.

За первое полугодие этого года объем рефинансированных потребкредитов составил 68,3 млрд рублей, а доля рефинансирования от всех выдач таких займов достигла 2,28% — на 1,74% выше, чем в январе-июне 2015 года. В первом полугодии прошлого года она составляла 1,5%. Средняя сумма рефинансируемого потребительского кредита также выросла на 17% по сравнению с прошлым годом — до 520 тысяч.

Объем рефинансированных ипотечных займов исторического максимума достиг в мае, составив почти 4,5 млрд рублей. Впрочем, и в июле текущего года было рефинансировано кредитов на покупку жилья на сумму 3,2 млрд рублей, против 1,2 млрд в 2017 году и 86,8 млн в 2016 году.

Не отстают и заемщики с автокредитами: в июле они рефинансировали займы на сумму 171,9 млн рублей. Годом ранее данный продукт был куда менее популярен — в 2017 году общая сумма составила 106,8 млн рублей, а в 2016 году 51 млн рублей. Интенсивную динамику демонстрирует и рефинансирование кредитных карт: в июле 2018 года было оформлено кредитов данного типа на общую сумму 57 млн рублей, что на 230% больше, чем в июле 2017 года.

Растет не только объем рефинансированных кредитов, но и количество соответствующих договоров: в первом полугодии 2018 года было заключено свыше 131 тысячи единиц против 92 тысяч в 2017-м и 56 тысяч в 2016-м.

Выгодно всем

«Рост рефинансированных кредитов связан в первую очередь с некоторой стабилизацией экономической ситуацией в стране и последовавшим за этим снижением ставки ЦБР. Это приводит к появлению на рынке качественных клиентов и предложений для них. А чем меньше риск дефолта заемщиков, тем выше у банков аппетит к наращиванию кредитного портфеля», — пояснил «Ридусу» генеральный директор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин.

Но, по сути, речь идет не о новых кредитах, которые берут для того, чтобы перекрыть текущие долги, добавляет он. Это рациональный финансовый инструмент, некий кредитный трансформер, призванный навести порядок в личном или семейном бюджете.

По словам эксперта, программы рефинансирования, активно предоставляемые банками, направлены на то, чтобы заёмщик мог улучшить текущие условия кредитования. Например, снизить размер платежа и / или процентной ставки по кредиту, сократить или увеличить время на полное погашение кредита, объединить в один платежи по нескольким кредитам в разных банках, что существенно упростит жизнь. Зачастую программы рефинансирования предполагают и кредитные каникулы.

«С точки зрения кредитора такие программы также очень выгодны — они получают качественного заемщика из другого банка, который, выплатив текущий долг, наверняка станет их лояльным клиентом», — полагает Лагуткин.

Пока все хорошо

С тем, что рефинансирование кредитов — это грамотный ход и положительная тенденция, согласны и независимые эксперты.

«В принципе, это тот же самый кредит, просто переписывается договор, и меняются условия кредитования, возможно, даже снижается ставка. Например, если у вас давно ипотечный кредит, то вы его брали под 15%, а сейчас можете рефинансировать под 9%. Это очень даже здорово», — говорит профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.

Он полагает, что текущий рост потребительского кредитования, который так нервирует ЦБ, на самом деле — положительна тенденция, и ничего страшного в ней нет. Просто население начало осваивать прелести потребительской экономики. Люди устали ждать, поняли, что нужно жить сейчас, не откладывать на потом, и поэтому резко увеличивают объем потребления через кредиты. Потребности растут быстрее, чем возможности. Но в этом смысле России еще далеко до США и Европы, и пока все пропорции в пределах нормы.

По словам эксперта, страшен не объем займов, а невозвраты. Когда их уровень достигнет 9% от общего количества выданных потребительских кредитов, можно уже серьезно говорить о том, что есть проблема на рынке.

«Пока у вас есть возможность рефинансировать, пока с вами банк разговаривает — все нормально, это естественный процесс. Тем более что наши банки выдавали кредиты по таким ставкам, что не всякий выдержит», — констатирует Юденков.

Осторожно, окно закрывается

Заемщики грамотно использовали окно возможностей, открывшееся благодаря снижению ставок ЦБ (соответственно, и ставок по кредитам), поддерживает тему заместитель директора Института актуальной экономики Иван Антропов.

По его словам, сегодня новые кредиты часто идут на замещение старых, это признают и в банках. Бывает, что люди не справляются с текущими кредитами и берут другие, чтобы как-то растянуть процесс, снизить ежемесячные платежи с увеличением длительности выплаты, говорит аналитик, но в основном все-таки целью рефинансирования является снижение долговой нагрузки за счет более низкой ставки.

«В любом случае, кредит по более низкой ставке — это хорошо», — замечает эксперт.