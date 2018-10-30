«Умные» счетчики за свет станут обязательными с 2021 года

Интеллектуальные приборы учета электроэнергии повсеместно начнут устанавливать в домах в России с 2021 года. Это предусматривает проект поправок ко второму чтению соответствующего законопроекта, сообщила на пресс-конференции в медиацентре "Российской газеты" статс-секретарь — замминистра энергетики РФ Анастасия Бондаренко . Правительство еще не согласовало поправки ко второму чтению, они пока обсуждаются.

За чей счет будут устанавливать счетчик и кто им будет владеть? Сейчас закон предполагает, что потребитель сам должен устанавливать счетчик для учета электроэнергии — от населения до субъектов оптового рынка. К крупным потребителям относятся, например, металлургические заводы. Для них сохранится обязанность устанавливть приборы учета самостоятельно, а для остальных потребителей — малого и среднего бизнеса, иных промышленных потребителей и жилых домов — обязанность перенесут на гарантирующих поставщиков и сетевые организации, рассказала Бондаренко.

Проект поправок предусматривает включение расходов на установку счетчиков в тариф. Размер платы пока точно назвать невозможно. Однако приборы учета в любом случае должны привести к экономии за счет снижения потерь электроэнергии, подчеркнула замминистра. Кроме того, в любом случае рост тарифов будет ограничен уровнем инфляции.

Как только закон вступит в силу (в текущей версии проекта поправок, на принятие которого Минэнерго рассчитывает текущей осенью), по истечении трех месяцев гражданин больше не будет обязан заменять счетчик и поверять его. Гарантирующий поставщик знает периметр своего обслуживания, то есть сколько квартир он обслуживает, и он сам будет знать, когда надо поверить счетчик или его заменить.

Какие именно приборы будет ставить компания? Чтобы понять это, Минэнерго обсуждает новые правила установки с Росстандартом и Минпромторгом . Могут ли российские производители сами поставлять счетчики или это будут китайские аналоги? Анастасия Бондаренко говорит, что коллеги в других ведомствах заверили: есть возможность покрыть спрос отечественными разработками. Позднее будут приняты требования к минимальному функционалу счетчика, постановление об этом отдельно утвердит правительство. До 2021 года счетчик могут заменить и на неинтеллектуальный, а после этого срока — только интеллектуальный, подчеркнула замминистра.

Сколько может стоить такой счетчик? И на это вопрос точного ответа нет. В целом по рынку стоимость варьируется от тысячи рублей до 12 тысяч. Как только будут точные требования к набору функций, станет ясна цена вопроса, пояснила Бондаренко.

Если гарантирующий поставщик или сетевая организация уходит от обязанности установить новый счетчик, а у гражданина, например, рабочего счетчика вовсе нет, то в течение трех-шести месяцев счет за электроэнергию будут выставлять по нормативу, а по истечении полугода гражданин прекратит оплачивать электричество. То есть платить за поставленные ресурсы будет сама компания, кроме того, ей будет грозить штраф, заключила Бондаренко.