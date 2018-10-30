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Минстрой заявил о «поплывших» показателях по ипотеке
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Минстрой заявил о «поплывших» показателях по ипотеке 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев рассказал о "поплывших показателях в нацпроекте по ипотеке". Об этом сообщает корреспондент "Газеты. Ru".
"Сегодня некоторые показатели уже поплыли. Если мы с вами в национальном проекте ставили процентную ставку по ипотеке 9,5%, то мы прекрасно с вами понимаем, что врядли эти показатели у нас с вами будут", — заявил Якушев.
По его словам, то, что будет происходить на рынке ипотеки, зависит от экономической ситуации. Он напомнил, что администрирует национальный проект Минфин России.
Ранее эксперты рассказали "Газете.Ru", что рост ставок по ипотеке, а также снижающиеся доходы россиян приведут к "охлаждению" ипотечного рынка.
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