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Трампа обвинили в поддержке финансовой пирамиды
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Трампа обвинили в поддержке финансовой пирамиды 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп стал фигурантом судебного разбирательства. Четыре истца обвиняют его в мошенничестве и пособничестве финансовой пирамиде, пишет Associated Press со ссылкой на материалы дела, поступившего в федеральный суд Манхэттена.
Иск подан от лица четверых менеджеров по продажам, которые в разные годы работали на компанию ACN, действующую по принципам сетевого маркетинга. Она оказывала широкий спектр услуг, в том числе в сфере телекоммуникаций, в которой были заняты истцы.
Деятельность компании заключалась в том, чтобы привлекать менеджеров по продажам и собирать с них взносы в размере 499 долларов. Новым менеджерам обещали, что эти траты быстро окупятся, но на деле, как установили власти еще в 2010 году, ACN просто забирала их себе.
Тогда же комиссия по ценным бумагам и страхованию штата Монтана назвала ACN финансовой пирамидой и выдвинула обвинения против компании, но согласилась отозвать их после того, как обманутым менеджерам выплатили компенсации.
ACN неоднократно упоминал Трамп. В своих публичных выступлениях, а также во время телевизионного шоу «Ученик», которое он вел с 2008 по 2015 годы, он утверждал, что компания является надежной, и инвесторы не несут никаких рисков. По утверждению истцов, будущий президент знал, что у менеджеров по продажам практически нет шансов вернуть свои вложения.
В иске говорится, что Трамп обманывал финансово неграмотных граждан, стремившихся к американской мечте. Три года назад в интервью бизнесмен говорил, что ничего не знает об ACN. На нынешние обвинения глава государства пока не отреагировал, его пресс-служба ответила на запрос агентства, что претензии носят явно политический характер и приурочены к будущим промежуточным выборам в Конгресс.
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