Ещё
Названы самые рисковые регионы России
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.65
$
65.55
74.61
74.97
Прогноз
05.11 – 12.11
$
65.00
74.00
Индексы и котировки Brent
76.46
+0.53 Золото
1224.82
+0.01 РТС
1098.94
+0.09
Динамика валют
EUR / USD
30.10
1.1367
–0.0207
16.10
1.1574
29.10
24.10
19.10

Названы самые рисковые регионы России 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Наиболее склонные к риску россияне живут в Ярославской области, Удмуртии, Москве и Московской области. К такому выводу пришел инвестиционный сервис Yammi по итогам своего исследования, присланного в редакцию «Ленты.ру».
Авторы задавали респондентам в разных регионах вопросы о личных финансах, призванные определить уровень толерантности к риску. Участникам надо было ответить, как бы они распорядились деньгами, накопленными на отпуск, если бы потеряли работу за две недели до поездки, а также выбрать наиболее предпочтительный для себя вид вложений.
Первое место заняла Ярославская область, второе — Удмуртия. Третье разделили Москва и Московская область. В первую десятку также вошли Новосибирская область, Пермский край, Камчатский край, Карелия, Санкт-Петербург, Курганская и Свердловская области.
Среди регионов с наименьшей склонностью к риску: Ингушетия, Волгоградская область и Карачаево-Черкессия.
«Одна из причин умеренной склонности россиян к риску — сегодняшняя экономическая ситуация в стране и, как следствие, осторожное отношение людей к своим финансам. Сервис Yammi помогает всем пользователям, которые хотят повысить свое благосостояние, научиться инвестировать и получать доходность выше, чем по вкладам в банке, сохраняя приемлемый для них уровень риска», — приводятся слова партнера сервиса Yammi Олега Яковлева.
По его мнению, улучшение экономической ситуации в стране будет сопровождаться ростом количества склонных к риску граждан.
Последние новости
На Украине побоялись нового территориального конфликта с Россией «Адмирал Кузнецов» получил пятиметровую пробоину Пограничника задержали за продажу данных о поездках Петрова и Боширова
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отношение банков к россиянам начало беспокоить ЦБ36
«Умные» счетчики за свет станут обязательными387
Россиянам разрешат прописываться на дачах72
Любителей скручивать счетчики сильно расстроили200
Назван курс рубля в ноябре1
Видео
03:24
Цены на бензин на грани взрыва
Экономика
08:00
Отношение банков к россиянам начало беспокоить ЦБ
Личный счет Статьи
18:39
В Европе удивились «парадоксу» российской экономики
Экономика
00:41
«Газпром» останется без главного «врага»
Компании В мире
01:05
Цены на бензин попросили поднять еще на 5 рублей
Экономика Политика
11:02
«Умные» счетчики за свет станут обязательными
Личный счет
01:15
Сейф за семью замками: как хранят данные банки России
Экономика Статьи
03:26
Курица резко подорожала
Экономика
02:12
США испугались судиться с Россией и Китаем
Экономика Рынки
01:15
Россияне погрязли в долгах
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение