Покупки через Интернет станут безопаснее

Интернет-агрегаторы могут обязать быть информационным посредником между потребителем и продавцом. За недостоверную информацию сервис будет нести ответственность. Соответствующие изменения Роспотребнадзор предложил внести в Положение о федеральном государственном надзоре в области защиты прав потребителей.

Проект постановления, подготовленный ведомством, направлен на защиту прав потребителей, приобретающих товары через интернет-агрегаторы. Это компании, которые не являются непосредственно продавцами, но размещают информацию о товарах и услугах и могут непосредственно получать денежные средства от потребителей в счёт их оплаты. Среди таких агрегаторов, например, «Яндекс. Маркет», eBay и, конечно, Aliexpress. Только у последнего число постоянных покупателей достигает 100 миллионов человек, из которых 20 миллионов — россияне.

Через Интернет сегодня покупают товары 44 процента наших соотечественников. В основном это одежда, бытовая техника, авиа— и железнодорожные билеты и электроника. Но если интернет-магазины несут ответственность за качество товара, то деятельность агрегаторов с точки зрения защиты прав потребителей не урегулирована в российском законодательстве. При этом они могут нанести покупателю ущерб, если, например, ему не доставили товар или прислали продукцию ненадлежащего качества.

В соответствии с постановлением, интернет-агрегатор как новый субъект предпринимательской деятельности должен выполнять функцию информационного посредника во взаимоотношениях потребителей и продавцов. Роспотребнадзор после вступления документа в силу получит возможность проверять работу таких площадок. Проект постановления гармонизирует Положение о федеральном государственном надзоре в области защиты прав потребителей с нормами закона, который включил владельцев агрегаторов в перечень организаций, участвующих в отношениях с потребителем и образующих самостоятельный предмет надзора.

Президент Владимир Путин 30 июля 2018 года подписал закон о создании дополнительных механизмов для защиты россиян, которые заказали что-то через Интернет. По словам члена Комитета Совета Федерации по экономполитике Валерия Васильева, документ, разработанный Правительством, направлен на восполнение пробела в законодательстве — до этого там вообще не было понятия «интернет-агрегатор» и деятельность таких площадок никак не регулировалась.

Закон обязывает агрегаторов публиковать на своём сайте информацию о себе и продавце товара, а также извещать потребителя о любых изменениях этой информации. В свою очередь, продавцы должны будут сообщать владельцам агрегаторов достоверную информацию о себе и размещать её на своих страничках в Интернете. В случае изменения этих данных они будут информировать владельца ресурса в течение суток, чтобы он внёс изменения на свой сайт — также в течение суток.

Закон вступает в силу с 1 января 2019 года. С этого времени владельцы агрегаторов, предоставившие покупателям недостоверную информацию, будут нести ответственность за убытки, причинённые потребителям товаров или услуг. Если гражданин приобрёл некачественный товар на основании сведений, предоставленных агрегатором, то владелец электронной торговой площадки обязан будет вернуть ему уплаченные деньги.

Если мы сделаем площадки для интернет-торговли максимально открытыми, то количество случаев обмана потребителей значительно сократится.

По словам зампреда Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного, закон приведёт к снижению числа обманутых покупателей, заказавших товар через Интернет.

«Мошенники больше всего боятся открытости, публичности, потери прибыли и наказания, — сказал депутат «Парламентской газете». — Если мы сделаем площадки для интернет-торговли максимально открытыми и конкурентными, и обяжем их владельцев нести ответственность за качество товаров, то количество случаев обмана потребителей значительно сократится».

Депутат считает, что с 2019 года граждане смогут рассчитывать на приобретение более качественных товаров через Интернет, а не покупать «кота в мешке», за которого потом невозможно вернуть деньги.