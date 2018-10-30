Российские миллионеры отказались хранить деньги в РФ

Российские миллионеры отказали России в хранении своих сбережений

Российские миллионеры держат в российских банках около трети своих средств. Об этом говорится в исследовании «Private Banking в России 2018» компании Frank RG.

По оценкам специалистов, общий размер финансовых активов состоятельных россиян составляет 455 миллиардов долларов, из них 315 миллиардов находится за рубежом. В 2018 году лишь 5 процентов капитала миллионеров вернулись из заграницы на родину.

Исследованием Frank RG оказались охвачены более 30 тысяч россиян, обладающих минимум 1 миллионом долларов в деньгах и ценных бумагах без учета бизнеса и недвижимости.

9 октября стало известно, что чистый отток капитала из России в третьем квартале 2018 года вырос в 48 раз по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — 19,2 миллиарда долларов против 0,4 миллиарда. По оценке Центробанка, в совокупности с января по сентябрь из России вывели 31,9 миллиарда долларов.

Исследовательское подразделение Citibank ранее предполагало, что отток капитала с российского рынка обусловлен наращиванием санкционного давления и противостоянием между Москвой и Вашингтоном. В подобных условиях инвесторы видят в российских активах слишком высокие риски и выводят деньги.