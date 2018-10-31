Россиян защитят от «черных кредиторов»

В России запретят взыскание долгов микрокредиторами

Речь идет о нелегальных микрофинансовых организациях, не входящих в реестр ЦБ

"Черным кредиторам", то есть нелегальным микрофинансовым организациям, не входящим в реестр Банка России, запретят взыскивать задолженности с граждан. Как сообщают "Известия" со ссылкой на председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, соответствующий законопроект планируется принять до конца года.

По словам Аксакова, в действующем законодательстве есть коллизия, которую необходимо устранить. Нелицензированным МФО запрещается выдавать займы, а вот взыскивать средства пока не возбраняется.

"Есть коллизия в законодательстве: они займы выдавать не могут, а требовать могут. Чтобы не было этой коллизии, нужны поправки", — пояснил депутат, отметив, что поправки уже прошли первое чтение и готовятся ко второму.

Как отмечают в Центробанке, незаконная деятельность "черных кредиторов" никак не регламентируется, не регулируется и не контролируется. Нелегальные микрофинансовые организации не соблюдают ограничений полной стоимости займов, установленных законодательством, начисляя проценты, штрафы и пени. В итоге на граждан может лечь неподъемная долговая нагрузка. Но сейчас за незаконное кредитование есть только административная ответственность: штраф на 20–50 тыс. руб. для должностных лиц и на 200–500 тыс. руб. для компаний. В регуляторе отмечают, что при таком подходе нельзя эффективно бороться с нелегалами.

"Поэтому Банк России неоднократно выступал с предложениями по ужесточению ответственности за осуществление нелегальной микрофинансовой деятельности: повышение размеров административных штрафов, введение кратности при повторных нарушениях, а также введение уголовной ответственности должностных лиц в подобных компаниях за неоднократные нарушения законодательства и нелегальное предоставление потребительских займов", — цитирует издание представителя ЦБ.

Эксперты, опрошенные изданием, также отмечают, что "черные кредиторы" загоняют граждан в долговую яму. Кроме того, они нередко обращаются к коллекторам, использующим криминальные методы. Так что принятие законопроекта будет способствовать обелению рынка.