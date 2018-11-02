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Россиян испугал рост цен
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Россиян испугал рост цен 

Lenta.ru + ещё 2 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Повышение стоимости товаров и услуг назвали главной проблемой семь из десяти россиян (72 процента), сообщается в исследовании холдинга «Ромир».
За всю историю исследований выше уровень беспокойства высокими ценами и инфляцией был только в 2014 году.
В прошлом году россиян больше всего беспокоили бедность и низкие доходы. Теперь эта проблема переместилась на второе место и является главной для 62 процентов опрошенных.
Третье, четвертое и пятое место рейтинга заняли коррупция, безработица и проблемы ЖКХ. При этом проблемы коррупции и поиска работу волнуют максимальное количество россиян за последние пять лет — 43 и 42 процента соответственно.
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Меньше всего рост цен волнует граждан возраста от 18 до 24 лет (62 процента), а также жителей городов с населением до 100 тысяч человек (64 процента). Максимальный уровень беспокойства у жителей мегаполисов — 84 процента.
За четыре года количество россиян, которые экономят на одежде и отдыхе сократилась с 17 до 25 процентов. При этом число граждан, которые ограничивают расходы покупками товаров первой необходимости, этот же период сократилось на 7 процентов и составило 25 процентов
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