У россиян сократились сбережения

ЦБ сообщил об уменьшении нормы сбережений россиян ниже уровней 2013–2014 годов

В августе-сентябре норма сбережений россиян уменьшилась до значений существенно ниже уровней 2013–2014 годов, говорится в подготовленном ЦБ комментарии «Экономика» за сентябрь 2018 года.

«Домашние хозяйства финансировали покупки за счет кредитования и использования сбережений, что в августе-сентябре отразилось на уменьшении нормы сбережений до значений существенно ниже уровней 2013–2014 годов», — говорится в документе.

В ЦБ также добавили, что «динамика реальных располагаемых доходов населения продолжает несколько сдерживать расширение потребительского спроса», при этом «в сентябре продолжилось постепенное расширение потребительского спроса».

«В месячном сопоставлении с исключением сезонности темп прироста оборота розничной торговли составил 0,3%; в годовом выражении он несколько замедлился — до 2,2% после 2,8% в августе — во многом за счет эффекта базы. В основном росли продажи непродовольственных товаров, что связано с сохранением инфляционных ожиданий на повышенном уровне относительно средних значений I–II кварталов текущего года на фоне произошедшего ослабления рубля», — добавили в ЦБ.