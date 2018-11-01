Ещё
«Аэроэкспресс» отменил скидку на онлайн-билеты
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.65
$
65.88
74.86
75.10
Прогноз
05.11 – 12.11
$
67.30
75.78
Индексы и котировки Brent
72.75
+0.03 Золото
1233.20
–0.00 РТС
1131.38
–0.34
Динамика валют
EUR / USD
01.11
1.1409
–0.0106
19.10
1.1515
31.10
26.10
22.10

«Аэроэкспресс» отменил скидку при покупке билета онлайн 

ТАСС + ещё 4 5 часов назад
Фото: ТАСС
Компания "Аэроэкспресс" с 1 ноября отменила скидку на билеты при покупке онлайн, следует из данных на сайте перевозчика. Теперь билет в одну сторону при покупке онлайн стоит 500 рублей, ранее стоимость составляла 420 рублей.
"Аэроэкспресс" уравнял стоимость стандартного билета во всех каналах продаж и сделал акцент на групповых и парных поездках, где выгода составляет до 50%", — пояснили ТАСС в компании.
Для пассажиров, планирующих свои путешествия заранее, с 1 ноября доступен билет по тарифу "Предварительный". При покупке стандартного билета в одну сторону в период от четырех до 90 суток до предполагаемой даты поездки его стоимость составит 450 рублей. Билет по этому тарифу можно приобрести на сайте и в мобильном приложении "Аэроэкспресс", сообщает компания.
Кроме того, "Аэроэкспресс" ввел новый тариф "Пара", рассчитанный на пассажиров, путешествующих вдвоем. Стоимость билета по тарифу "Пара" составляет 850 рублей, по тарифу "Пара. Туда-обратно" — 1450 рублей. Стоимость билетов по тарифам "Семья и друзья" и "Семья и друзья. Туда-обратно", которые были запущены весной этого года, останется прежней. Эти групповые тарифы рассчитаны на пассажиров, которые путешествуют большой компанией. Цена поездки в одну сторону составляет чуть более 200 рублей на человека.
Ранее в октябре компания оптимизировала тариф "Туда-обратно" и сделала его на 15% выгоднее. Стоимость билета на две поездки теперь составляет 850 рублей вне зависимости от способа покупки. Ранее цена билета по этому тарифу при покупке в кассах и билетопечатающих автоматах составляла 1000 рублей.
"Аэроэкспресс" обеспечивает пассажирское железнодорожное сообщение между столицей и основными аэропортами Московского авиационного узла — Внуково, Домодедово и Шереметьево. Компания основана в 2005 году. В 2017 году ее услугами воспользовались 11,7 млн человек. С момента основания "Аэроэкспресс" перевез уже более 100 млн пассажиров.
Компания контролируется совладельцами холдинга УГМК Искандером Махмудовым и Андреем Бокаревым, 25% принадлежит РЖД.
ТАСС: последние новости
Доходность инвестстрахования в России в 2017-2018 годах составила 2,4-3,3% Исследование: оплата ЖКХ в среднем составляет 11% от расходов российской семьи Apple повысила цены на все старые модели ноутбуков в России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель поспорила с Украиной по «Северному потоку — 2»113
Нефтяники снизили цены на бензин63
Раскрыт план РФ по отказу от доллара165
Россиян расстроили новогодним курсом рубля160
Россияне массово переоформляют свои кредиты4
Видео
03:26
Курица резко подорожала
Экономика В мире
01:22
Молдавия берет курс на сближение с Россией
Экономика Статьи
01:00
Россия не сумела выполнить пожелание Путина
Экономика
03:45
Денег все меньше: что будет с зарплатами
Личный счет Статьи
03:24
Цены на бензин на грани взрыва
Экономика
08:00
Отношение банков к россиянам начало беспокоить ЦБ
Личный счет Статьи
02:32
Россию сместили с первого места в нефтедобыче
Экономика В мире
11:35
Раскрыт план РФ по отказу от доллара
Экономика
18:39
В Европе удивились «парадоксу» российской экономики
Экономика
00:41
«Газпром» останется без главного «врага»
Компании В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение