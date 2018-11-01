«Аэроэкспресс» отменил скидку на онлайн-билеты

«Аэроэкспресс» отменил скидку при покупке билета онлайн

Компания "Аэроэкспресс" с 1 ноября отменила скидку на билеты при покупке онлайн, следует из данных на сайте перевозчика. Теперь билет в одну сторону при покупке онлайн стоит 500 рублей, ранее стоимость составляла 420 рублей.

"Аэроэкспресс" уравнял стоимость стандартного билета во всех каналах продаж и сделал акцент на групповых и парных поездках, где выгода составляет до 50%", — пояснили ТАСС в компании.

Для пассажиров, планирующих свои путешествия заранее, с 1 ноября доступен билет по тарифу "Предварительный". При покупке стандартного билета в одну сторону в период от четырех до 90 суток до предполагаемой даты поездки его стоимость составит 450 рублей. Билет по этому тарифу можно приобрести на сайте и в мобильном приложении "Аэроэкспресс", сообщает компания.

Кроме того, "Аэроэкспресс" ввел новый тариф "Пара", рассчитанный на пассажиров, путешествующих вдвоем. Стоимость билета по тарифу "Пара" составляет 850 рублей, по тарифу "Пара. Туда-обратно" — 1450 рублей. Стоимость билетов по тарифам "Семья и друзья" и "Семья и друзья. Туда-обратно", которые были запущены весной этого года, останется прежней. Эти групповые тарифы рассчитаны на пассажиров, которые путешествуют большой компанией. Цена поездки в одну сторону составляет чуть более 200 рублей на человека.

Ранее в октябре компания оптимизировала тариф "Туда-обратно" и сделала его на 15% выгоднее. Стоимость билета на две поездки теперь составляет 850 рублей вне зависимости от способа покупки. Ранее цена билета по этому тарифу при покупке в кассах и билетопечатающих автоматах составляла 1000 рублей.