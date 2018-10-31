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Названы регионы с самым быстрым ростом зарплат
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Минтруд назвал регионы с самым быстрым ростом зарплат 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Заместитель министра труда и соцзащиты Любовь Ельцова назвала регионы с наиболее высоким темпом роста зарплат. Об этом сообщает РИА "Новости".
По словам Ельцовой, лидерами по темпам роста зарплаты стали Забайкальский край и Омская область — 114,1%, а также Кемеровская область — 114,8%.
"Ниже средних темпов роста номинальной заработной платы по России — это Кабардино-Балкарская республика 106,4%, республика Марий Эл 107,1% ", — добавила замминистра.
Ранее министр труда и соцзащиты Максим Топилин объяснил свое заявление о беспрецедентном росте зарплат в России.
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