Названы регионы с самым быстрым ростом зарплат

Минтруд назвал регионы с самым быстрым ростом зарплат

Заместитель министра труда и соцзащиты Любовь Ельцова назвала регионы с наиболее высоким темпом роста зарплат. Об этом сообщает РИА "Новости".

По словам Ельцовой, лидерами по темпам роста зарплаты стали Забайкальский край и Омская область — 114,1%, а также Кемеровская область — 114,8%.

"Ниже средних темпов роста номинальной заработной платы по России — это Кабардино-Балкарская республика 106,4%, республика Марий Эл 107,1% ", — добавила замминистра.

Ранее министр труда и соцзащиты Максим Топилин объяснил свое заявление о беспрецедентном росте зарплат в России.