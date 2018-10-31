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Названы самые высокооплачиваемые умершие звезды
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Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых мертвецов 

BFM.RU + ещё 2 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Forbes к Хэллоуину опубликовал ежегодный рейтинг 13 самых высокооплачиваемых звезд, творчество которых приносит правообладателям наиболее высокий доход даже после смерти.
Согласно подсчетам журнала, все участники списка заработали почти в 2 раза больше, чем в прошлом году — $628 млн против $312 млн Первое место в рейтинге занял Майкл Джексон, заработавший $400 млн за год. Причем большую часть этой суммы принесла единственная сделка: фонд наследников Майкла Джексона продал американской «дочке» Sony принадлежавшие ему 10% компании EMI Music Publishing — правообладателю более чем 2 млн песен. На второй строчке — Элвис Пресли с $40 млн В мире ежегодно продается около 1 млн копий его альбомов, но большую часть дохода Пресли приносят билеты в его поместье Грейсланд в Мемфисе. После смерти певца его жена Присцилла превратила дом в туристический аттракцион, а год назад там открыли отель. Существенный вклад в доход Пресли вносит и торгово-развлекательный комплекс «Мемфис», открытый напротив Грейсланда. Гольфист Арнольд Палмер расположился на третьем месте, заработав $35 млн за год. Под именем спортсмена, умершего в 2016 году, продаются спортивное снаряжение и напитки.
Создателю песика Снупи художнику-карикатуристу Чарльзу Шульцу удалось закрепиться на четвертом месте с $34 млн дохода. Певец Боб Марли, под именем которого выпускается сама разнообразная продукция — от наушников и микрофонов до приспособлений для курения — занял пятое место в рейтинге с $23 млн  На шестой строчке — детский писатель и мультипликатор Доктор Сьюз, создатель сказок для малышей, на которых выросло не одно поколение американцев. Он заработал за год $16 млн Основатель журнала Playboy Хью Хефнер дебютировал в ежегодном рейтинге Forbes среди богатейших мертвецов на 7-м месте с $15 мл. Доход принесла проданная наследниками Хефнера недвижимость.
В рейтинг самых высокооплачиваемых умерших звезд в этом году вернулась Мэрилин Монро с доходом в $14 млн (сразу на 8-е место), который получен благодаря новым лицензионным соглашениям на выпуск продукции с использованием образа актрисы (в том числе для ручек Montblanc).
На 9-м месте певец и гитарист Принс ($13 млн), за ним следует Джон Леннон ($12 млн).
Рэпер XXXTentacion — еще один дебютант списка — разместился на 11-й строчке, заработав $11 млн  Предпоследнюю, 12-ю строчку рейтинга занял боксер Мохаммед Али. Его наследникам принесли $8 млн контракты со швейцарским брендом часов Tag Heuer и контракт с сетью Fox Broadcasting на использование изображения боксера в рекламе Super Bowl.
Последнее место в списке занимает икона стиля Pin-up, фотомодель Бетти Пейдж с доходом $7 млн
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