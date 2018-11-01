Россияне воспротивились новому налогу

Россияне не одобрили новый налог

Половина россиян (50 процентов), принявших участие в опросе портала Rabota.ru, не одобряют введение налога на самозанятых. Об этом сообщает «Лента.ру».

38 процентов опрошенных заявили, что у них есть работа или подработка, из-за которой их можно отнести к самозанятым. При этом только 13 процентов из них ответили, что готовы признать себя самозанятыми официально и платить новый налог.

Еще 12 процентов респондентов заявили, что прекратят подрабатывать после введения нового закона, 26 процентов «постараются не попадать» под его действие, а 33 процента опрошенных не собираются что-либо предпринимать.

Десять процентов респондентов, выбравших вариант «другое», признались, что будут принимать к оплате только наличные после введения налога или уедут за границу.

Полностью одобряют новый налог шесть процентов участников опроса, восемь процентов «одобряют с поправками» и еще восемь процентов воспринимают нововведение нейтрально.

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Опрос проводился в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. В этих регионах в 2019-2028 году новый налог предлагается ввести в качестве эксперимента.

Ранее Минфин предложил ввести для самозанятых россиян единый платеж с выручки с 2019 года. По задумке ведомства, в платеж включат налог и страховые взносы. Сбор планируют взимать через мобильное приложение.

Сообщалось, что сбор для самозанятых граждан, оказывающих услуги физлицам, может составить три процента, а для тех, кто работает с юрлицами, — шесть процентов.

Госдума 25 октября в первом чтении одобрила законопроект об экспериментальном введении налога на самозанятых.