Что будет с зарплатами россиян в 2019 году

С января нынешнего года среднемесячная зарплата жителей столицы выросла на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Владимир Ефимов . По данным Мосгорстата, сейчас она составляет 81,8 тысячи рублей в месяц.

Однако манна небесная скоро закончится. Темпы роста заработной платы существенно замедлятся в 2019 году и составят только 6,1%, что гораздо ниже показателей этого года и ниже фактической прогнозируемой инфляции. А в 2020 году рост зарплат снизится до вообще 5,4%.

Между тем, проблема бедности и невысоких доходов волнует 62% россиян, говорится в материалах исследовательского центра «Ромир». За первую половину 2018 года количество таких респондентов подскочило в 1,5 раза.

Согласно исследованиям Высшей школы экономики , в России сложилась парадоксальная модель рынка труда, кардинально отличающаяся от той, что наблюдается в развитых странах.

Эта модель создала целый класс работающих бедных, поскольку она сохраняет низкооплачиваемые рабочие места и провоцирует неформальную занятость.

Во всем виноваты роботы

Реальная ситуация на рынке труда позитивная для одних категорий сотрудников, но негативная для других, и это связано не с кознями работодателей, а с объективными процессами в экономике России, полагает член некоммерческого партнерства «Эксперты рынка труда» Андрей Алясов.

«Россия — страна, конечно, консервативная в том, что касается восприимчивости к общемировым тенденциям, в том числе и на рынке труда. Однако и мы не можем избежать глобальной тенденции к вытеснению низкоквалифицированных трудовых ресурсов, где простые операции может выполнять автоматика», — говорил он ранее «Ридусу».

Поэтому более уверенно чувствуют себя в поисках приемлемо оплачиваемой работы (и в «качании прав» по этому щекотливому вопросу) именно высококвалифицированные и опытные соискатели — это верно и для белых, и для синих воротничков в равной мере, убежден Алясов.

«Для работодателя всегда важнее не формальный диплом, который не подтверждается реальными профессиональными достижениями, а умение соискателя выполнять конкретную работу. Например, опытный автомеханик с золотыми руками ценится больше, чем обладатель инженерного диплома, но только недавно окончивший институт», — говорит он.

В рыночной экономике любой работник словно едет на двухколесном велосипеде, на котором невозможно просто стоять на месте: ты либо движешься вперед, либо падаешь на обочину.

«Велосипедом» в данном случае является профессиональный опыт и багаж знаний: тот, кто рассчитывает перекантоваться всю карьеру с багажом, имеющимся при получении диплома, неизбежно окажется на обочине жизни.

В России непропорционально высока доля населения в экономически активном возрасте, но с экономически пассивной моделью поведения.

«Эти люди, однажды найдя работу, держатся за свое «теплое место» так, словно хотят проработать там до пенсии. Они пытаются обойтись полученным когда-то багажом знаний на всю карьеру, не посещают никаких курсов повышения квалификации, не приобретают смежных навыков. Но обмануть экономические тренды ни у кого не получается», — указывает Алясов.

С широко горящими глазами

Компании сейчас вынуждены более въедливо считать деньги. С точки зрения эффективности расходов на оплату труда работодателю выгоднее немного переплатить профессионалу-многостаночнику (в любой профессии, не только токарной), чем оплачивать работу сотрудников, умеющих выполнять только какую-то одну операцию, рассказывала ранее «Ридусу» руководитель службы исследований кадрового агентства Headhunter Мария Игнатова

«В России существует серьезная и застарелая проблема — низкая производительность труда и низкая его мотивированность. Работодатели ищут сейчас сотрудников «с горящими глазами», и это не их прихоть, а условие выживания бизнеса. Если раньше работника часто брали на эмоциональном настрое — понравился как человек на собеседовании, — то теперь владельцы компаний и хедхантеры ждут от соискателя не только приятного поведения, но и умения работать за себя и за того парня», — говорила она.

В условиях, когда национальная экономика сама «лежит на обочине», ожидать роста доходов могут лишь те работники, которые обеспечивают успех предприятия личным участием. Просто за одну лишь долголетнюю «верность компании» никто доплачивать уже не будет.