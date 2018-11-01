Меркель одобрила подорожание газа для украинцев

Меркель одобрила повышение цены на газ для украинцев

Канцлер Германии Ангела Меркель одобрила шаги Киева по приведению цен на газ для населения в соответствие с рыночными.

Она заявила об этом в ходе встречи с главой украинского парламента Андреем Парубием.

«Что касается цен на энергоносители, этот вопрос достаточно противоречив. Даже если есть разные мнения касательно цен на энергоносители, не нужно, чтобы создавалось впечатление и чтобы население думало, что газ или нефть можно получить по нулевому тарифу», — приводит слова Меркель РИА Новости 1 ноября.

В то же время канцлер Германии подчеркнула, что правительство должно предоставлять субсидии только тем категориям граждан, кто действительно нуждается в поддержке государства.

«Мы в Германии всегда шли путём, который был тяжелым: нужно отходить от всеобъемлющих субсидий и давать индивидуальные субсидии. То есть, если человек социально малообеспечен, тогда предоставлялись субсидии на аренду, энергоносители, но если все получают субсидии, даже те, кто может себе это позволить, то нельзя говорить об успехе», — добавила Меркель.

Напомним, по новой программе сотрудничества с МВФ Украина должна будет повысить стоимость газа до уровня импортной цены к началу 2020 года в три этапа. Решение о первом повышении на 23,5% — до 8550 грн (20 850 руб.) за 1 тысячу кубометров уже вступило в силу с 1 ноября текущего года. Новый тариф составляет 69% от цены импортного газа.

В то же время, НАК «Нафтогаз» Украины оставила без изменения цены на природный газ для промышленных предприятий. Политолог Руслан Бизяев убежден, что цены на газ для населения уравниваются с ценами для промышленных потребителей для того, чтобы сделать американский и европейский газ рентабельным и конкурентоспособным на украинском рынке.

«Тогда у западных компаний появится полная возможность заходить в Украину, используя евро— и американозависимость нашей власти. А власть меняет деньги на время — ей надо продержаться всего лишь один год», — уточнил эксперт.

Как справедливо заметила Ангель Меркель, при возросших ценах на услуги ЖКХ украинцам понадобятся субсидии. По мнению политолога Дмитрия Корнейчука, выделенной для этих целей суммы будет недостаточно, так как в бюджете на 2018 год было заложено 70 млрд гривен, которые закончились уже летом, а в проекте на 2019 год их почти на 20 млрд меньше.