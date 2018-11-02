Россияне распрощались с заграницей

Большинство россиян во время летнего отпуска не выезжали за границу. Они провели его дома или на даче и в поездках по стране, выяснили в «Левада-центре»

Только 5% россиян смогли себе позволить отправиться за рубеж. В основном это москвичи или региональная элита.

А 18% респондентов летом не удалось никуда поехать вообще из-за отсутствия денег.

Сейчас в самом деле наблюдается такая тенденция, что поездка в отпуск становится доступной всё меньшему числу людей, подтвердила эту статистику гендиректор компании «Организация личных финансов» Алена Никитина

«В прежние годы люди планировали свои отпуска заранее — за полгода и даже дольше. В этом же году мы видим, что глубина планирования все сильнее сжимается: россияне решают свои отпускные поездки иногда вообще за неделю», — сказала она «Ридусу».

Это связано в значительной степени с тем, что многим людям перестало хватать свободных средств, которые они в состоянии потратить на отдых. Брать же кредит не имеет смысла, потому что за время отпуска набежит большая сумма долга в виде процентов.

И зачем нужен такой отпуск, если ты каждый день в уме считаешь, сколько долгов тебе накапало, пока ты лежишь на пляже?

«Если отправляться в отпуск семьей, с детьми, то двухнедельная поездка, как ни экономь, меньше чем в сто тысяч не обойдется. Но куда-то ехать, чтобы там экономить, — в этом ведь тоже нет смысла», — говорит эксперт.

Внутренний туризм особенно активно развивается в России после 2014 года, «спасибо» санкциям и девальвации рубля.

Множество россиян просто никуда не поехало, потому что большая их часть — это те, кто ранее ездили в Египет, поскольку дешевле Египта направлений просто не было. Они физически не могут себе позволить ни одно другое направление, даже при том демпинге, который по многим из них наблюдается.

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На самом деле, абсолютное число россиян, которые куда-либо срывались из дома в текущем году, может быть еще меньше, чем отразилось в опросе «Левады», предполагает руководитель Объединенной комиссии по туризму при Совфеде РФ Светлана Ануфриенко.

«Не совсем корректно указывать общее обнищание населения как единственную причину, по которой россияне перестали ездить именно за границу: ведь перелеты по России в ряде случаев обходятся дороже, чем перелеты в Европу. Россияне перестают путешествовать вообще — это в списке их приоритетов уходит на всё более задние планы», — сказала она «Ридусу».

По словам Ануфриенко, путешественники — будь то по стране или за рубеж — составляют все более и более тесную группу, к которой уже почти не присоединяются новые члены.

«Если посмотреть данные, к примеру, Московского авиаузла, то становится видно, что туда-сюда перемещаются одни и те же люди. Они могут вылетать-прилетать по несколько раз в году, что создает впечатление большого пассажиропотока. Но по сути это одни и те же лица, и по базе ФПС их можно буквально перечислить поименно», — говорит она.

С другой стороны, не для всех респондентов существует четкое различие между заграничным путешествием и «будничной» поездкой через кордон.

Это относится преимущественно к жителям приграничных регионов, которые пользуются упрощенной процедурой пересечения границы: для калининградцев это Польша, для жителей Дальнего Востока — Китай. Они могут ездить в соседнюю страну просто на воскресный шоппинг и поэтому не воспринимают такие поездки как нечто, заслуживающее внимания.