Россияне спрятали «под подушку» более 11 млрд рублей

Объём наличных вне банковской системы сократился в сентябре на 11,2 млрд рублей. Спад произошёл впервые с начала года, об этом свидетельствуют материалы ЦБ , которые проанализировал News.ru. Такая динамика говорит о том, что граждане буквально прячут деньги под подушкой, пытаясь сохранить сбережения на фоне новостей о дедолларизации, объясняют эксперты.

Объём наличных денег в обращении (вне банковской системы, агрегат М0) уменьшился в сентябре на 11,2 млрд рублей — до 9,14 млрд рублей. Из данных ЦБ следует, что снижение произошло впервые с начала года, если не считать январь, когда ежегодно показатель падает в связи с новогодними праздниками.

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Снижение наличных денег в обращении может происходить по ряду причин, объясняет главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин . Во-первых, в последние несколько лет россияне замещают наличные на безналичные операции, население всё активнее использует банковские карты для оплаты покупок и меньше снимает наличные в банкоматах.

Спасти деньги

Вторая причина — это увеличение расходов на покупку иностранной валюты. Традиционно это происходит в августе из-за отпусков, а в сентябре доходы населения снижаются, так как граждане уже получили отпускные месяцем ранее. Кроме того, продолжает Монастыршин, в сентябре люди активно тратили наличные рубли на покупку валюты и импортных товаров длительного пользования.

«В условиях девальвации рубля импортные товары пользуются повышенным спросом как способ защиты сбережений», — поясняет аналитик.

Как только снижается М0, это значит, что люди изымают деньги из обращения, то есть буквально прячут их под подушку, подчёркивает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович

«Это достаточно негативная тенденция, если она наблюдается несколько месяцев подряд и если не вызвана сезонными отклонениями», — добавляет аналитик.

В сентябре сезонных отклонений не было, напоминает Покатович, но сокращались реальные доходы. Они падали второй месяц подряд, причём по сравнению с августом в полтора раза быстрее — до 1,5%, свидетельствуют материалы Росстата . На этом фоне замедлялся и рост расходов россиян на конечное потребление — на 2,5% во II квартале 2018 года по отношению к аналогичному периоду 2017 года против 2,9% в I квартале.

В сентябре достаточно активно обсуждалась тема дедолларизации экономики, поэтому она возымела частичный эффект на М0 и население, потому что в России есть большой слой населения, который мало доверяет заявлениям правительства, рассуждает Антон Покатович. Об этом же могут косвенно свидетельствовать и данные Центробанка. Например, лишь 5% россиян предпочитают узнавать об инфляции из официальных источников — Росстата, ЦБ и других. Ещё 9% населения охотнее получают сведения о росте цен из СМИ, но больше всего — 13% просто доверяют собственному опыту.