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Россияне признались в страхе потерять работу
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Россияне признались, что больше всего боятся потери работы 

BFM.RU + ещё 9 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Больше всего россияне боятся потери работы или сокращения заработной платы. Таковы данные нового «Мониторинга экономической ситуации в России» РАНХиГС и Института Гайдара.
Больше всего опасаются за свое будущее работники старше 45 лет, 40% которых видят мало путей для своей самореализации, пишет «Коммерсантъ».
47,4% респондентов в возрасте 55–65 лет заявили о том, что возможности для самореализации у них «скорее, отсутствуют». Респондентов в возрасте 45–54 лет, давших такой же ответ, 42,2%, среди опрошенных в возрасте 25–34 лет таких всего 23,3%.
Далее в «рейтинге» социальных опасений — возможное ухудшение экологической ситуации, неудовлетворение качеством жизни в своем населенном пункте и ограничение возможности выражать свои политические взгляды.
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