Россияне признались в страхе потерять работу

Россияне признались, что больше всего боятся потери работы

Больше всего россияне боятся потери работы или сокращения заработной платы. Таковы данные нового «Мониторинга экономической ситуации в России» РАНХиГС и Института Гайдара.

Больше всего опасаются за свое будущее работники старше 45 лет, 40% которых видят мало путей для своей самореализации, пишет «Коммерсантъ».

47,4% респондентов в возрасте 55–65 лет заявили о том, что возможности для самореализации у них «скорее, отсутствуют». Респондентов в возрасте 45–54 лет, давших такой же ответ, 42,2%, среди опрошенных в возрасте 25–34 лет таких всего 23,3%.

Далее в «рейтинге» социальных опасений — возможное ухудшение экологической ситуации, неудовлетворение качеством жизни в своем населенном пункте и ограничение возможности выражать свои политические взгляды.