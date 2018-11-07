Сбербанк повысит ставки рублевых вкладов

Сбербанк на два дня повысит ставки рублевых вкладов

В конце недели Сбербанк начнет открывать рублевые вклады под 7,5% годовых, следует из содержания рекламного баннера на сайте банка.

«Успейте открыть вклад «Зеленый день» с повышенной ставкой. Минимальная сумма 50 000 руб., срок 3 мес.», — говорится в нем.

Это подтвердила пресс-служба банка.

Ставка нового вклада на 0,35 процентного пункта (п. п.) выше нынешнего максимума. Сейчас максимальная ставка розничного вклада в Сбербанке составляет 7,15% годовых (вклад «Рекордный» на сумму от 50 000 руб., сроком 1,5 года). Доходность специальных вкладов для состоятельных клиентов «Сбербанк Первый» сейчас не превышает 6,35% (вклад «Лидер» сроком от года при сумме от 300 млн руб.)

Разместить рубли под такой процент можно будет лишь в течение двух дней. «Промовклад будет доступен к открытию 11-12 ноября в рамках акции к 177-летию Сбербанка», — уточнила пресс-служба Сбербанка. Ее представитель также отметила, что в воскресенье, 11 ноября, открыть вклад можно будет онлайн, а также в ряде отделений.

Последний раз Сбербанк повышал ставки рублевых вкладов 12 октября. Тогда он увеличил ставки базовой линейки розничных депозитов в среднем на 0,15-0,4 п. п. (максимальную — до 5,15%) и ввел новый промо-вклад «Рекордный» со ставкой 6,5— 7,15% годовых в зависимости от срока.

Ставки рублевых вкладов в крупных банках растут с сентября этого года. Эксперты связывают этот рост с повышением инфляционных ожиданий и ключевой ставки ЦБ в сентябре до 7,5% годовых, а также с оттоком вкладов населения из банков в августе-сентябре.

На прошлой неделе несколько банков из топ-10 по величине портфеля привлеченных средств населения в очередной раз повысили рублевые ставки. К примеру, банк ВТБ предложил вклады «Максимум» и «Максимум онлайн» сроком 1080 дней, доходность которых с учетом ежемесячной капитализации процентов достигла 7,75-8% годовых. Это на 1,55-1,8 процентного пункта (п. п.) выше доходности других трехлетних вкладов в ВТБ и на 0,7% выше прежнего максимума в рознице.

Банк «Открытие» увеличил ставки рублевых вкладов на 0,5 п. п. до 7,5% годовых, Бинбанк — на 0,2-0,5 п. п. до 7,25%, МКБ — на 0,15 п. п. до 7,8% для крупных клиентов, а Райффайзенбанк — в среднем на 1 п. п. до 5%.

А финансовый директор Сбербанка Александр Морозов в ходе телефонной конференции 1 ноября сообщил, что не исключает еще одного повышения ключевой ставки в этом году. Он добавил, что ценовая политика Сбербанка по депозитам будет зависеть от дальнейших действий ЦБ, сообщил Рейтер

Нынешнее повышение ставок вкладов Сбербанком на два дня — это скорее всего маркетинговый ход, считает гендиректор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев

«За это время ощутимо нарастить пассивы банка не получится. Однако желающие разместить свои деньги на вкладе могут в будущем под влиянием рекламы заинтересоваться другими депозитами из линейки Сбербанка или остальными продуктами», — поясняет Самиев.

По мнению директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Михаил Доронкина, повышение ставок Сбербанком сложно назвать ответом на недавнее увеличение доходности рублевых депозитов его конкурентом ВТБ, поскольку наиболее выгодные ставки ВТБ предлагает именно по длинным вкладам от одного года. «Вместе с тем такая маркетинговой акция вполне может способствовать возврату части средств тех клиентов, которые забирали вклады из госбанков на фоне опасения новых санкций», — говорит он. Одновременно такой продукт делает госбанк более гибким с точки зрения управления процентной маржой, добавляет Доронкин: «В зависимости от ситуации на рынке и настроения вкладчиков Сбербанк сможет предложить пролонгацию вклада по прежней либо более высокой или низкой ставке»