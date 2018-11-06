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В России подорожал интернет
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В России подорожал интернет 

Lenta.ru + ещё 4 18 минут назад
Российский оператор связи «Ростелеком» повысил абонентскую плату за домашний интернет. Вслед за ним увеличить стоимость услуг планируют и другие провайдеры, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Плата выросла с 1 ноября. Решение было принято «в рамках общего повышения цен» — такое сообщение получили абоненты «Ростелекома».
Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков рассказал, что повышение цен на архивные тарифы произошло сразу в нескольких частях страны, включая Поволжье, Урал и некоторые регионы Северо-Западного округа. По словам эксперта, большинство опрошенных информационно-аналитическим агентством операторов уже готовы поднять тарифы на интернет в конце 2018 — начале 2019 года.
Кусков также отметил, что некоторые интернет-провайдеры, не считая «Ростелеком», уже повысили цены на свои услуги. Так, «Эр-телеком холдинг» недавно увеличил стоимость отдельных тарифов на 10 процентов.
Представители «Ростелекома» в разговоре с журналистами заявили, что индексация архивных тарифов пройдет по всей России, однако это будет происходить поэтапно. В среднем тарифы вырастут на 20-30 рублей, уверяют в компании. Они также отметили, что рост цен связан с грядущим увеличением НДС в начале 2019 года и общим ослаблением рубля. Кроме того, источники компании сослались на недостаток средств для выполнения требований закона Яровой.
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