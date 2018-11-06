В России подорожал интернет

Плата выросла с 1 ноября. Решение было принято «в рамках общего повышения цен» — такое сообщение получили абоненты «Ростелекома».

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков рассказал, что повышение цен на архивные тарифы произошло сразу в нескольких частях страны, включая Поволжье, Урал и некоторые регионы Северо-Западного округа. По словам эксперта, большинство опрошенных информационно-аналитическим агентством операторов уже готовы поднять тарифы на интернет в конце 2018 — начале 2019 года.

Кусков также отметил, что некоторые интернет-провайдеры, не считая «Ростелеком», уже повысили цены на свои услуги. Так, «Эр-телеком холдинг» недавно увеличил стоимость отдельных тарифов на 10 процентов.

Представители «Ростелекома» в разговоре с журналистами заявили, что индексация архивных тарифов пройдет по всей России, однако это будет происходить поэтапно. В среднем тарифы вырастут на 20-30 рублей, уверяют в компании. Они также отметили, что рост цен связан с грядущим увеличением НДС в начале 2019 года и общим ослаблением рубля. Кроме того, источники компании сослались на недостаток средств для выполнения требований закона Яровой.