Правила выдачи материнского капитала изменили

Срок выдачи материнского капитала сокращен вдвое

С 11 ноября 2018 года Пенсионный фонд России (ПФР) будет принимать решения о выдаче или об отказе в получении сертификата на материнский капитал за 15 дней, а не за месяц, как было ранее.

Вступил в силу соответствующий Федеральный закон от 30 октября 2018 года № 390-ФЗ «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона „О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей“.

Сокращение сроков получения материнского капитала — еще один шаг в поддержке демографических программ, предложенных президентом России Владимиром Путиным . Год назад парламент одобрил другое предложение главы государства — о продлении выдачи материнского капитала до 2021 года.

Кроме того, новый закон изменил сроки предоставления в Пенсионный фонд сведений из территориальных органов. Так, время для передачи в ПФР данных о лишении родительских прав, отмене усыновления, а также о совершении в отношении ребенка умышленного преступления сократится с 14 до пяти дней.