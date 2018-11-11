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Правила выдачи материнского капитала изменили
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Срок выдачи материнского капитала сокращен вдвое 

Парламентская газета + ещё 13 4 часа назад
Фото: РИА Новости
С 11 ноября 2018 года Пенсионный фонд России (ПФР) будет принимать решения о выдаче или об отказе в получении сертификата на материнский капитал за 15 дней, а не за месяц, как было ранее.
Вступил в силу соответствующий Федеральный закон от 30 октября 2018 года № 390-ФЗ «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона „О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей“.
Сокращение сроков получения материнского капитала — еще один шаг в поддержке демографических программ, предложенных президентом России Владимиром Путиным. Год назад парламент одобрил другое предложение главы государства — о продлении выдачи материнского капитала до 2021 года.
Кроме того, новый закон изменил сроки предоставления в Пенсионный фонд сведений из территориальных органов. Так, время для передачи в ПФР данных о лишении родительских прав, отмене усыновления, а также о совершении в отношении ребенка умышленного преступления сократится с 14 до пяти дней.
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