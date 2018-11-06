Кредитное здоровье россиян ухудшилось

Индекс кредитного здоровья в 3 квартале 2018 г. составил 93 пункта, снизившись на 1 пункт по сравнению со 2 кварталом 2018 г., отмечает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), крупнейшее бюро в России, и компания FICO (NYSE:FICO), мировой лидер в предиктивной аналитике.

В 2015-2016 гг. индекс кредитного здоровья стремительно падал, достигнув рекордной отметки в 89 пунктов. Однако со второй половины 2016 г. наметилась тенденция к его восстановлению — за 2 последующих года индекс вырос на 5 баллов до 94 пунктов. Однако в 3 квартале 2018 г. данный показатель вновь незначительно снизился.

Компания FICO проанализировала данные НБКИ по кредитованию населения во всех федеральных округах России. Вместе со снижением федерального значения индекса, в 3 квартале текущего года данный показатель снизился и в 5 из 8 федеральных округах. Так, в Центральном, Дальневосточном и Южном ФО во 2 квартале 2018 г. индекс немного "улучшился", прибавив 1 пункт. В свою очередь, в других федеральных округах значение индекса осталось без изменений. Ни в одном ФО во 2 квартале 2018 г. "ухудшения" кредитного здоровья граждан отмечено не было.

По состоянию на 1 октября 2018 г. в трех федеральных округах РФ значение индекса было выше общероссийского показателя. Лидером является Центральный ФО — 98 пунктов. Следом за ним расположились Приволжский и Северо-Западный федеральные округа — по 96 пунктов. Остальные ФО находятся ниже общероссийского уровня — Уральский и Южный (по 92 пп.), Северо-Кавказский (91), Дальневосточный (90) и Сибирский (86) округа.