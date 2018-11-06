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Банки могут отказаться от онлайн-заявок на кредиты
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Банки могут отказаться от приема онлайн-заявок на кредиты 

Финмаркет 1 час назад
Фото: ТАСС
Банкам в РФ стало труднее принимать онлайн-заявки на кредиты от граждан, так как они не всегда могут удаленно получить согласие заемщика на запрос его кредитной истории.
Как рассказали "Ведомостям" сотрудники двух банков из топ-50, получить удаленно согласие заемщика на запрос его кредитной истории в некоторых случаях стало невозможно. Это действительно так, подтверждает председатель некоммерческого партнерства "Национальный совет финансового рынка" Андрей Емелин. Банки могут отказаться от приема онлайн-заявок на кредиты.
В августе вступили в силу поправки в закон "О кредитных историях". Теперь остался только один более-менее доступный механизм, с помощью которого человек, не являющийся клиентом банка, может дать согласие на получение его кредитной истории без личного визита в банк, указывает А. Емелин.
Сделать это теперь можно, только введя логин и пароль от подтвержденной учетной записи на портале госуслуг, тогда как раньше банки получали такое согласие с помощью sms. Однако не у всех граждан подтверждена учетная запись, а многие не помнят свои логин и пароль, и на их восстановление уходит время, что уже не позволяет говорить о заявках на кредит онлайн. По мнению А. Емелина, степень надежности подтверждения согласия по sms была практически такой же, как и с помощью "Госуcлуг", и никаких существенных проблем здесь не наблюдалось.
По словам директора юридического департамента Объединенного кредитного бюро (ОКБ) Виктории Белых, ранее закон предусматривал два способа получения согласия: в электронном виде с электронной подписью и в бумажном. Тип электронной подписи не конкретизировался, но при этом все возможные виды электронной подписи предусматривают однозначную идентификацию человека, объясняет В. Белых. В России это пока возможно обеспечить, только если человек хотя бы раз куда-то придет для физической идентификации, например в офис банка или при подтверждении учетной записи на "Госуслугах", перечисляет она.
Новый закон сохраняет вариант бумажного согласия, а также конкретизирует виды электронной подписи: это усиленная квалифицированная подпись, простая электронная подпись (через "Госуслуги"), электронная подпись, выданная банком, рассказывает В. Белых.
Как говорит сотрудник банка из топ-50, усиленная квалифицированная электронная подпись есть лишь у немногих, данные портала госуслуг не всегда под рукой, а в случае электронной подписи, выданной банком, человек должен сначала все равно прийти в отделение. В результате человек не может подать заявку на кредит без визита в банк, и это означает отказ от многих цифровых сервисов.
Сотрудник другого банка из топ-50 подтверждает, что после изменений в законе запрашивать согласие на запрос кредитной истории стало гораздо сложнее. Но инструменты контроля неочевидны и по факту банки не изменили работу. Один из самых распространенных способов получения согласия — с помощью sms, отмечает он.
Представитель банка "Открытие" считает, что нововведения затрудняют получение согласия потенциальных клиентов на запрос их кредитных историй. По его словам, значительное число граждан, обращающихся сейчас за получением кредита, например, через сайт банка, не смогут предоставить свое согласие в онлайн-режиме после принятия поправок. И особенно это касается проживающих в отдалении от областных центров и городов федерального значения, поскольку получение усиленной квалифицированной электронной подписи и регистрация на портале госуслуг до сих пор еще не получили широкого распространения среди жителей небольших населенных пунктов.
Однако представитель ЦБ заявляет, что сохранены все используемые ранее способы получения согласия: например, с помощью личного кабинета клиента банка, мобильного приложения и т. д., а также добавлен новый — через "Госуслуги". При этом клиент может предоставить банку согласие при помощи дистанционных каналов в том случае, если банк идентифицировал такого клиента при личном присутствии или удаленно через "Госуслуги". Поправки расширили возможности клиентов по предоставлению банкам согласия на получение их кредитных отчетов. Поправки обсуждались с участниками рынка, которые их поддержали, напоминает представитель ЦБ.
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