Жертвы «Кэшбери» создают группу взаимопомощи

Инвесторы группы компаний «Кэшбери», которую Центробанк признаёт финансовой пирамидой, объединяются в группу взаимопомощи, чтобы оказать поддержку оказавшимся в трудной финансовой ситуации из-за потери денег в финансовой пирамиде. Об этом News.ru рассказывает управляющий Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин.

Инвесторы «Кэшбери» вместо того, чтобы обращаться в правоохранительные органы , объединяются в общество взаимопомощи. Они хотят оказать поддержку тем участникам группы компаний, которые оказались в тяжелой финансовой ситуации. Многие «играли» не своими деньгами — кто-то брал кредиты, занимал деньги у родственников или даже продавал квартиры. Некоторые вовсе вкладывали «последние» деньги, рассказывает управляющий Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин. Сколько человек входят в группу, пока оценить трудно, добавляет он.

Людям сложно признать, что они оказались неправы, поэтому не хотят идти в полицию и добиваться справедливости через полицию. Другие понимают, что вряд ли добьются компенсаций через суды, третьи — просто не хотят тратить время на «разборки», отмечает Сафиулин.

О том, что Центробанк обнаружил самую масштабную финансовую пирамиду за последние годы, регулятор сообщал 26 сентября. Это группа компаний под единым брендом «Кэшбери», она работала практически во всех регионах России. Группа строила свою работу по принципу сетевого маркетинга — привлекала людей для финансовой взаимопомощи друг другу, то есть, по сути, была Р2Р-площадкой. При этом обещала завышенную доходность, вела агрессивную рекламу в СМИ и соцсетях.

В пирамиду вовлечены десятки тысяч человек, а размер ущерба от деятельности «Кэшбери» составляет 1-3 млрд рублей, рассказывал в конце октября глава департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях

Несмотря на то, что Банк России пожаловался на «Кэшбери» в Генпрокуратуру и МВД ещё в сентябре, сайты группы компаний до сих пор работают, а сама группа привлекала инвесторов до середины октября. Только 1 ноября создатель «Кэшбери» Артур Варданян объявил, что группа компаний прекращает работу из-за «охоты» на неё со стороны ЦБ. Однако «предприниматель» пообещал создать новую компанию.

Сам виноват?

Инициатива жертв «Кэшбери» может закончиться «ещё одной печалью», рассуждает Марат Сафиулин. Сейчас лучше идти в полицию и писать заявления, рекомендует эксперт. Однако в этом вопросе есть проблема — к кому подавать иски? «Кэшбери» работала как Р2Р-платформа, организаторы пирамиды только вовлекали людей. Деньги отправляли друг другу сами участники.

Если «Кэшбери» — это правда P2P-платформа, то отвечают за невозвраты инвестиций конечные заемщики, а не сервис, солидарен партнер адвокатского бюро TA Legal Consulting Иван Тертычный . Проблема в том, что инвесторы воспринимали платформу как банк или квази-банк, куда несли деньги якобы на депозит, а потом получали возврат с процентами. Для того, чтобы предъявить претензии сервису и тем, кто за ним стоит, пострадавшим нужно будет доказать, что «Кэшбери лишь называл себя P2P-платформой, сводящей на одной площадке инвесторов и заёмщиков, хотя по сути же группа компаний работала как банк, то есть принимала вклады и выдавала займы, не имея для этого соответствующей лицензии и не создавая адекватные риску резервы. Сделать это будет непросто, учитывая сложную трансграничную договорную структуру, полагает Тертычный.

Объединяться же для того, чтобы подать коллективный иск, тоже нет, потому что это никаким образом не влияет на судьбу его рассмотрения и реальность возможности взыскания, добавляет замруководителя практики имущественных и обязательственных отношений НЮС „Амулекс“ Галина Гамбург. Более того, объединение в такие инициативные группы часто влечет разногласия и несогласованность действий. Для того, чтобы быть уверенным в защите прав, правильности подачи исковых требований и к надлежащему лицу, лучше действовать самостоятельно, рекомендует она.

»Участие в подобных группах взаимопомощи целесообразно лишь для получения информации о текущем состоянии дел, о возможных начавшихся выплатах», — отмечает Галина Гамбург.

Но, к сожалению, в случае с «Кэшбери» есть другая проблема — все заявления от лица компании делает «владелец» Артур Варданян, который представляется председателем правления, хотя сведения о нём как о генеральном директоре или учредителе компании, в данных ЕГРЮЛ отсутствуют. Единственным участником компании и генеральным директором числится Роман Алексеевич Алексеев

Также установлено, что скорее всего, значительными активами компания не обладает и по данным ЦБ РФ, организация привлекала деньги вкладчиков, не имея соответствующей лицензии. В связи с этим привлечение Варданяна к субсидиарной ответственности, а также реальная возможность взыскания средств с ООО «Кэшбери» не представляется возможной, заключает Гамбург.