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Ипотечные долги россиян признали безнадежными
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Ипотечные долги россиян признали безнадежными 

Lenta.ru + ещё 1 11 минут назад
Фото: РИА Новости
Половину всех просроченных платежей по ипотеке в России можно считать безнадежной задолженностью. Такая информация содержится в материалах аналитиков компании «Талан» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
К безнадежным долгам, отмечают в компании, относится просрочка по жилищным кредитам от 90 дней и выше. Еще 42 процента долгов по ипотеке по состоянию на ноябрь 2018-го классифицируются как техническая задержка — срок невыплат по ним не превышает 30 дней.
В целом по стране доля просроченных кредитов не превышает двух процентов от выданных, подсчитали в «Талан».
Больше всего должников по ипотеке среди всех субъектов федерации, по данным аналитиков компании, зафиксировано в Москве, Карачаево-Черкесии, Чечне, Алтае и Бурятии.
«Высокая доля просрочки в Москве связана с низким качеством заемщиков из других регионов, приобретающих жилье в столице, — отмечается в материалах. — В национальных республиках же задержки по кредитам обусловлены общим низким уровнем доходов населения».
Наиболее качественный ипотечный портфель с долей просрочки менее 0,5 процента наблюдается в Орловской и Тамбовской областях, Ненецком и Чукотском автономных округах, в республике Крым и городе Севастополь.
По информации ипотечного регулятора «Дом.рф», с января по сентябрь 2018 года в России было выдано более миллиона ипотечных кредитов на сумму в 2,07 триллиона рублей. Это стало рекордным за всю историю рынка показателем.
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