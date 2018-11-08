Ипотечные долги россиян признали безнадежными

Половину всех просроченных платежей по ипотеке в России можно считать безнадежной задолженностью. Такая информация содержится в материалах аналитиков компании «Талан» (есть в распоряжении «Ленты.ру» ).

К безнадежным долгам, отмечают в компании, относится просрочка по жилищным кредитам от 90 дней и выше. Еще 42 процента долгов по ипотеке по состоянию на ноябрь 2018-го классифицируются как техническая задержка — срок невыплат по ним не превышает 30 дней.

В целом по стране доля просроченных кредитов не превышает двух процентов от выданных, подсчитали в «Талан».

Больше всего должников по ипотеке среди всех субъектов федерации, по данным аналитиков компании, зафиксировано в Москве, Карачаево-Черкесии, Чечне, Алтае и Бурятии.

«Высокая доля просрочки в Москве связана с низким качеством заемщиков из других регионов, приобретающих жилье в столице, — отмечается в материалах. — В национальных республиках же задержки по кредитам обусловлены общим низким уровнем доходов населения».

Наиболее качественный ипотечный портфель с долей просрочки менее 0,5 процента наблюдается в Орловской и Тамбовской областях, Ненецком и Чукотском автономных округах, в республике Крым и городе Севастополь.

По информации ипотечного регулятора «Дом.рф», с января по сентябрь 2018 года в России было выдано более миллиона ипотечных кредитов на сумму в 2,07 триллиона рублей. Это стало рекордным за всю историю рынка показателем.