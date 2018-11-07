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Названы самые необычные вакансии года
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В Superjob рассказали о самых необычных вакансиях 2018 года 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ТАСС
Организатор рыбалки, ревизор и руководитель службы выгула домашних животных вошли в число самых необычных вакансий на портале Superjob за последний год, сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса по поиску работы.
По информации портала, опытного рыбака ищут в настоящий момент во Владимире, но также рассматривают кандидатов из других городов и готовых переехать. Кандидат должен будет организовывать выезды на рыбалку для частного лица по всей России.
Ранее на портале также была размещена вакансия водолаза. Специалист требовался в торговый центр Москвы для выполнения различных подводных работ в разных видах водолазного снаряжения. В Хабаровске требуется ревизор с зарплатой в 30 тыс. рублей в чьи обязанности будет входить "проведение ревизий". Бонусом компания-работодатель обещает скидки в сетевых гипермаркетах.
В число самых необычных вакансий также, по информации пресс-службы, вошло предложение о работе "руководитель службы выгула домашних животных". Из объявления следовало, что кандидат должен иметь высшее ветеринарное образование, знать основы выживания в дикой природе, уметь найти потерявшееся животное "по следам, запаху, оставленной шерсти". В число обязанностей входило обучение молодых сотрудников выгулу домашних животных, проведение мастер-классов по выгулу для молодых сотрудников. Успешно прошедшему собеседование гарантировалась зарплата в 100 тыс. рублей.
Портал SuperJob — один из крупнейших порталов по поиску работу в РФ. На данный момент на нем представлено около 400 тыс. вакансий, в том числе 100 тысяч вакансий были размещены в октябре. Портал Superjob традиционно публикует лучшие вакансии в последний понедельник месяца.
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