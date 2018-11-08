Россиян обнадежили дешевеющим «борщевым» набором

Росстат обнадежил россиян дешевеющим «борщевым» набором

По данным Росстата, морковь к началу ноября подешевела почти 40 процентов и теперь стоит в среднем 31 рубль за килограмм. Картофель снизился в цене на 33 процента, сейчас стоит 22 рубля за килограмм. Свекла подешевела на 35 процентов до 30 рублей за килограмм, а лук репчатый — на 21 процент до 20 рублей за килограмм в среднем.

В октябре наконец-то начала падать в цене и белокочанная капуста. За месяц овощ подешевел на пять процентов и теперь стоит в среднем 22 рубля за килограмм.

"Прогноз по урожаю овощей пересмотрен в лучшую сторону на 5-10 процентов. Сейчас отчитываются регионы и показывают более радужную картину, чем мы предполагали до этого. Растет сбор овощей открытого грунта, в частности овощей "борщевого" набора. Например, картофеля точно будет собрано на 10 процентов больше, чем прогнозировалось. Это отразится и на ценах", — сказал эксперт.

Такая тенденция продлится, как минимум, до середины зимы, считает он.

"Рассчитывать на более низкие цены по сравнению с предыдущими годами можно до февраля следующего года", — отметил Кирилл Лашин.

Дальнейшие перспективы будут зависеть от условий хранения. Как раз в феврале выйдет статистика по изменению мощностей овощехранилищ. Если мощности увеличились, то и условия хранения будут лучше. Тогда можно ожидать, что цены и дальше будут держаться на более низком уровне, чем в прошлом году, отметил эксперт.