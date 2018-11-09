Когда пенсионерам могут отказать в социальных пенсиях

Пенсионерам, устроившимся на работу, прекращают выплачивать социальную пенсию с первого числа месяца, следующего за первым рабочим месяцем. Об этом пишет « Российская газета » со ссылкой на приказ Минтруда

Газета отмечает, что выплата пенсии возобновится после увольнения — с первого числа месяца, следующего за месяцем ухода с работы (дату увольнения должны подтверждать документы).

«РГ» отмечает, что эти пенсии не следует путать со страховыми пенсиями по старости.

Для назначения страховой пенсии по старости необходимы минимальный трудовой стаж и накопленные пенсионные баллы. Если гражданину не хватает страхового стажа или пенсионных баллов, то ему назначается социальная пенсия (до повышения пенсионного возраста — с 60 лет для женщин, с 65-и — для мужчин).

В 2016 году работающим пенсионерам в России начали начислять страховую пенсию без учета прошедших индексаций. Эту меру объясняли ростом дефицита пенсионного фонда. В конце 2017 года в Госдуму внесли законопроект о возвращении индексации этих выплат.

Летом 2018-го первый вице-премьер РФ, глава Минфина Антон Силуанов заявил, что правительство не планирует индексировать пенсии работающих пенсионеров. Он подчеркнул, что их зарплаты растут «более высокими темпами», чем предполагалось в прогнозах кабмина.

Силуанов напомнил, что после выхода работающего пенсионера на пенсию, вся накопленная и не полученная им индексация будет учтена при окончательном расчете.