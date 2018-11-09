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Когда пенсионерам могут отказать в социальных пенсиях
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Когда пенсионерам могут отказать в социальных пенсиях 

Рамблер + ещё 4 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Пенсионерам, устроившимся на работу, прекращают выплачивать социальную пенсию с первого числа месяца, следующего за первым рабочим месяцем. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на приказ Минтруда.
Газета отмечает, что выплата пенсии возобновится после увольнения — с первого числа месяца, следующего за месяцем ухода с работы (дату увольнения должны подтверждать документы).
«РГ» отмечает, что эти пенсии не следует путать со страховыми пенсиями по старости.
Для назначения страховой пенсии по старости необходимы минимальный трудовой стаж и накопленные пенсионные баллы. Если гражданину не хватает страхового стажа или пенсионных баллов, то ему назначается социальная пенсия (до повышения пенсионного возраста — с 60 лет для женщин, с 65-и — для мужчин).
В 2016 году работающим пенсионерам в России начали начислять страховую пенсию без учета прошедших индексаций. Эту меру объясняли ростом дефицита пенсионного фонда. В конце 2017 года в Госдуму внесли законопроект о возвращении индексации этих выплат.
Летом 2018-го первый вице-премьер РФ, глава Минфина Антон Силуанов заявил, что правительство не планирует индексировать пенсии работающих пенсионеров. Он подчеркнул, что их зарплаты растут «более высокими темпами», чем предполагалось в прогнозах кабмина.
Силуанов напомнил, что после выхода работающего пенсионера на пенсию, вся накопленная и не полученная им индексация будет учтена при окончательном расчете.
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