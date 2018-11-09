ЕИРЦ уличили в махинациях со счетчиками тепла

Нагреться на счетчиках тепла. Активисты пожаловались в ФАС на несправедливые условия тендера ЕИРЦ

Активисты пожаловались в ФАС на Единый информационно-расчетный центр Москвы. В общественном объединении «СТОП-картель» обнаружили аукцион ЕИРЦ на обслуживание и замену счетчиков тепла в домах москвичей на сумму свыше 37 млрд рублей.

Тендер разбит на четыре лота, самый доступный оценивается почти в 8,5 млрд Активисты считают, что чиновники намеренно выдвинули неприемлемые условия проведения аукциона, чтобы в нем не смогли принять участие малые и средние предприятия.

«Это конкурс. Он объявлен Единым информационно-расчетным центром Москвы как бы единой закупкой, но для виду разделенный на четыре лота, в каждом из которых по три административных округа объединено. Заказчик не мог не предположить, что ограничивает круг участников этой закупки, что приведет автоматически к отсутствию конкуренции в этих торгах и заключению договоров по максимальным ценам. Данные действия однозначно приведут к тому, что москвичи будут также оплачивать эти услуги в своих квитанциях тоже по максимальным ценам в силу того, что на эти лоты заявится всего лишь один крупный, может быть, два участника, которые и поделят между собой все эти лоты пропорционально. Причем будут торговаться так, чтобы заключить именно договоры по максимальным ценам, то есть это не приведет к снижению. Если бы закупка была объявлена более мелкими лотами, например по районам, по каким-то количествам домов, что бы привело однозначно к конкуренции, к участию в этой процедуре среднего и малого бизнеса и, соответственно, снижению цен».

Столичные структуры вообще не должны были объявлять такой аукцион, сообщила Business FM исполнительный директор некоммерческого партнерства «ЖКХ-контроль» Светлана Разворотнева:

Светлана Разворотнева, исполнительный директор некоммерческого партнерства «ЖКХ-контроль»

«В соответствии с Жилищным кодексом общедомовые приборы учета являются общедомовой собственностью граждан. Но Москва всегда жила вне рамок Жилищного кодекса. И, в частности, ГБУ «Жилищник» — организация, которая занимается не только управлением многоквартирными домами, но и обслуживанием прилегающих территорий, что абсолютно вступает в противоречие с Жилищным кодексом. Ни в одном другом субъекте подобные конкурсы на установку приборов учета в многоквартирных домах не объявляются и не могут быть объявлены. Поэтому уже вот это требование является противоречащим закону. Ну а все остальное — должны ли эти люди проживать на территории Москвы 150 лет или должны ли у них все работники иметь московскую прописку — уже является вторичным».

По данным РБК, ФАС пока не получила жалобу активистов на аукцион ЕИРЦ о закупке услуг по замене счетчиков тепла в столице.