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Банкомат определит клиента по глазам
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Банкомат определит клиента по глазам 

Финмаркет + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
В России тестируют технологию распознавания лиц банкоматами: пока как способ дополнительной защиты клиента, а в будущем и для совершения операций без карты. В прошлом году стало известно, что у Сбербанка появился банкомат с системой распознавания лица. На момент запуска он был доступен только сотрудникам кредитной организации.
Аналогичную функцию планирует реализовать Тинькофф-банк: до конца 2018 года система распознавания лиц в терминалах будет доступна в тестовом режиме, а с 2019-го — в рабочем, сказал "Известиям" представитель кредитной организации. У Тинькофф-банка много лет не было собственной сети терминалов — первый появился в прошлом году.
Банки внедряют систему распознавания лиц в банкоматы пока как дополнительную опцию для проверки клиента. Одни создают новые усовершенствованные терминалы с распознаванием, другие модернизируют уже существующие, добавляя в меню функцию верификации по лицу, рассказал "Известиям" генеральный директор VisionLabs Александр Ханин. Компания создает программные продукты для распознавания лиц.
Для перенастройки АТМ под систему узнавания клиента нужна модификация банкомата специальным устройством для считывания биометрической информации, указал директор по развитию бизнеса "БКС Премьер" Антон Граборов. Также необходима интеграция программного обеспечения банкомата с единой системой биометрической идентификации для проверки изображения лица клиента, добавил эксперт. По оценкам зампреда Локо-банка Андрея Люшина, на переоборудование одного АТМ для понадобится $500-1000.
Фактически нововведение направлено на усиление безопасности: если злоумышленник захочет снять с чужой карты деньги, то система сравнит его лицо с фотографией владельца в базе, не распознает его и ограничит выдачу или попросит дополнительные данные, пояснил Александр Ханин. Если у счета несколько владельцев, аппарат "узнает" их всех.
Впрочем, новинка не застрахована от ошибок на 100%: при проведении операций банкомат может неверно идентифицировать гражданина, указал советник предправления ассоциации "Финансовые инновации" Мурад Салихов. К примеру, не исключается, что система примет одного человека за другого, если они внешне похожи, добавил Андрей Люшин. Такая ситуация возможна, в частности, в случае с близнецами или загримированным человеком под другого.
С 1 июля 2018 года в России действует Единая биометрическая система (ЕБС), в которой собираются слепки голоса и фото клиентов банков. Таким образом, граждане могут пройти удаленную идентификацию и получить доступ к счету. Однако о распознавании лица банкоматом в рамках проекта речи не шло. Аналогичные системы внедряются и за рубежом.
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