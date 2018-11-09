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Путевки на курорты Турции подорожают
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В АТОР прогнозируют рост цен на курорты в Турции на 30-50% в 2019 году 

ТАСС + ещё 7 1 час назад
Фото: ТАСС
Цены на курорты Турции летом 2019 года могут вырасти на 30-50% в связи с увеличением спроса данного направления у россиян в этом сезоне. Об этом сообщила исполнительный директор ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в ТАСС в пятницу.
"Турция, скорее всего, на 95% пересмотрит цены на лето в сторону увеличения, и это не связано с переходами на евро. Рекомендации — как можно раньше принимать решения, так как цены будут на 30-50% выше. Это связано с тем, что летом на турецких курортах было рекордное количество посещений россиян, и будущим летом Турция хочет получать от них больший доход", — заявила Ломидзе.
В октябре АТОР сообщал о том, что цены на туры в Турцию будут привязаны к евро. По данным АТОР, это не должно привезти к значительному влиянию на конечные цены турпакетов.
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