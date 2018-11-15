Госдума приняла законопроект о введении налога для самозанятых

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о проведении эксперимента по установлению специального налогового режима в четырех регионах.

«За» проголосовало 310 депутатов, «против» — 2 парламентария, еще двое воздержались.

«Принимается в третьем чтении», — подвел итог голосования заместитель председателя Госдумы Александр Жуков

Законопроект о проведении эксперимента по установлению специального налогового режима в четырех регионах был внесен в Госдуму в сентябре. Документ предусматривает введение налоговой ставки 4% для самозанятых, которые оказывают услуги физлицам, и 6% — для оказывающих услуги юрлицам. Предполагается, что эксперимент пройдет в четырех регионах: Москве, Московской области, Калужской области и республике Татарстан.

В октябре глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов рассказал, что распространение налогового режима для самозанятых на всю Россию может произойти до завершения эксперимента, который планируется проводить до 2028 года. Тем не менее, сначала нужно оценить результаты соответствующего эксперимента в нескольких регионах, отметил он.