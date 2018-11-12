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В РФ хотят изменить правила назначения детских пособий
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В России хотят изменить правила назначения детских пособий 

Рамблер + ещё 2 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Минтруд подготовил законопроект, предлагающий не учитывать в доходе семьи при назначении пособия на первого и второго ребенка другие государственные выплаты. Проект закона опубликован на Федеральном портале нормативных правовых актов, передает «Российская газета».
Речь идет о выплатах по беременности и родам; единовременном пособии женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности; единовременном пособии при рождении ребенка; ежемесячном пособии по уходу за ребенком; пособии на ребенка; единовременном пособии при передаче ребенка на воспитание в семью; единовременном пособии беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; ежемесячном пособии на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.
Также с целью наиболее объективного учета доходов семей законопроектом предлагается исключить из перечня учитываемых доходов сами ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка при повторном назначении ежемесячных выплат (через 12 месяцев).
Если закон поддержат на всех уровнях, нововведения вступят в силу 1 января 2019 года.
Пособия на первого и второго ребенка начали платить в 2018 году. Получить их могут семьи, доход в которых не превышает полутора прожиточных минимумов на человека. Размер пособия равен прожиточному минимуму ребенка в регионе.
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