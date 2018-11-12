Жизнь не по бумажке: Медведева отправили за МКАД

Президент России Владимир Путин поручил премьеру Дмитрию Медведеву оценить налоговую нагрузку на россиян. По его словам, необходимо понимать, что происходит в регионах не на бумажках, а в реальной жизни. По самым скромным подсчетам, из-за налоговых новаций правительства, фискальная нагрузка на граждан выросла за последние годы на несколько сот миллиардов рублей. И перспективы нерадостные — с 1 января будет повышен НДС до 20%.

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву посмотреть, растет ли в реальности налоговая нагрузка на российских граждан в регионах по отдельным отраслям.

«Я, как вы знаете, недавно встречался с руководителем ФНПР (Федерации независимых профсоюзов России — «Газета.Ru») Шмаковым Михаилом Викторовичем. Профсоюз обращает внимание на то, что, по их мнению, растет фискальная и квазифискальная нагрузка в принципе на население», — обратил внимание Путин на совещании с членами правительства.

Глава государства добавил, что надо понимать, что происходит не на бумажках, а в реальной жизни.

Граждане России платят подоходный налог (налог на доходы физических лиц), налог на имущество, землю и транспорт. Акцизы, НДС и прочие сборы включаются в стоимость товаров и услуг, которые приобретаются населением, а страховые взносы в Пенсионный фонд, Фонд обязательного медстрахования и Фонд соцстрахования платит работодатель.

Формально, правительство ставки для населения не повышает. Оно действует тоньше. Например, с помощью перехода на кадастровую стоимость при исчислении налога на имущество. Это привело к резкому скачку фискальной нагрузки.

По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), если в 2013 году граждане заплатили 22 млрд руб. налога на имущество, то в 2017-м почти в семь раз больше — 144,7 миллиарда.

Налоги на недвижимость остаются непосильными для населения. Еще весной президент обратил внимание на проблему и поручил внести в законодательство изменения, которые позволят уточнить параметры расчета налога на имущество физлиц, а также кадастровой стоимости недвижимости.

«В реальности оказалось, что кадастровая стоимость, которая вроде бы должна соответствовать рыночной, часто значительно ее превышает. Но мы так не договаривались и люди такого не ожидали», — сказал тогда Путин.

По его словам, надо уточнить эти два параметра, чтобы в итоге сбор стал посильным для граждан.

Чуть менее агрессивно власти корректировали фискальную политику в области транспорта и земли. Но и тут нагрузка существенно возросла. С 2013 года в 1,6 раза выросли сборы транспортного налога с физических лиц (до 127,6 млрд рублей) и в 1,2 повысились поступления от земельного налога (до 186 млрд рублей).

Очень неплохо государство «заработало» на разгоне ставок акцизов. Они начисляются на этиловый спирт и спиртосодержащую продукцию, пиво и другой алкоголь, табачную продукцию, нефтепродукты. Если в 2013 году консолидированный бюджет получил акцизов на 952,5 млрд руб., то в 2017-м — доходы по этой статье подскочили в 1,6 раза и составили 1,521 трлн руб.

Весь текущий год росли цены на бензин. По данным Росстата, к 6 ноября литр Аи-95 в среднем подорожал на 9,5%, а литер дизеля подскочил в цене на 11,5%. Правительство разработало на следующий год специальный компенсационный механизм для нефтяников, а крупнейшие игроки отрасли подписали специальное «бензиновое» соглашение. Но дать 100-процентную гарантию того, что это поможет остановить повышение цен — нельзя. Ранее Счетная палата РФ Федеральная антимонопольная служба высказывали опасение, что очередное повышение акцизов с 1 января 2019 года не позволит остановить этот рост.

Ставка подоходного налога с начала нулевых годов нового века составляет 13%. Минфин категорически против введения прогрессивной шкалы. Рост налоговых сборов здесь идет в основном благодаря увеличения зарплат (в частности, за первые девять месяцев этого года они выросли в номинальном выражении на 11,1%), а также действиям правительства и налоговиков по выводу доходов из тени в легальный сектор.

По итогам 2017 года, ФНС собрала 3,251 трлн руб. НДФЛ, что 7,7% выше, чем в 2016-м. За январь-август этого года собрано 2,281 трлн руб. Это 16,8% от общего объема налоговых поступлений. Больше дали только налог на добычу полезных ископаемых (27,7%) и налог на прибыль (20%).

НДС также не повышался. Но все изменится уже с 1 января 2019 года, когда ставка вырастет с 18% до 20%. Это приведет к скачку инфляции и негативно скажется на доходах населения, признавало ранее Минэкономразвитие . Зато бюджет дополнительно получит около 620 млрд руб.

Из-за повышения НДС вырастут тарифы на жилищно-коммунальные услуги. С 1 января 2019 года они будут проиндексированы на 1,7%, а с 1 июля того же года — на 2,4%. «Самостоятельно» увеличится для граждан плата за мусор. Ряд регионов, где заработали проекты по новой системе обращения с твердо-бытовыми отходами, уже ощутили рост «мусорного тарифа».

«Например, Ивановская область уже перешла на новую систему. Если ранее стоимость услуги по вывозу коммунальных отходов составляла 2,5 рубля с квадратного метра, то теперь с человека берут в районе 86 рублей», — рассказывала «Газете.Ru» директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Светлана Разворотнева.

О повышении платы за вывоз твердых бытовых отходов в коммунальном секторе на 12% рассказал, в частности, член экспертного совета комитета ЖКХ Государственной думы России Арсений Беленький.

По словам вице-премьера Виталия Мутко, в настоящее время тариф на обращение с твердыми бытовыми отходами не регулируется со стороны правительства.

«Рост конечно есть, и в некоторых регионах очень серьезный. Страшно сказать», — говорил он.