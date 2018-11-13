Предпенсионеры смогут получать алименты

Граждане предпенсионного возраста смогут получать алименты

Право на алименты будут иметь женщины после 55 лет и мужчины после 60 лет. Соответствующий законопроект внесён депутатами-единороссами

Разработка инициативы связана с принятием законопроекта о совершенствовании пенсионной системы, который предусматривает, что россияне будут выходить на пенсию на пять лет позже. Основной целью документа является обеспечение права на алименты нетрудоспособных лиц. Авторы инициативы отмечают, что дети обязаны содержать своих нетрудоспособных родителей, нуждающихся в помощи, и заботиться о них. Право на получение алиментов возникает также у нетрудоспособного нуждающегося супруга. Эта норма действует и после развода, если человек стал нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года после этого. Алименты положено выплачивать и нетрудоспособным нуждающимся братьям и сёстрам, бабушка и дедушкам, внукам, отчимам и мачехам.

Судебная практика определяет, что право на алименты имеют инвалиды I, II или III группы, а также лица, достигшие общеустановленного пенсионного возраста. Общеустановленный пенсионный возраст до вступления в силу норм пенсионной реформы составляет для мужчин 60, для женщин 55 лет. «Повышение возраста приобретения права на трудовую пенсию не должно повлиять на алиментное обеспечение лиц, которые по действующему законодательству имеют право на алименты», — отмечают авторы законопроекта, который Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании 13 ноября.

Законопроект предлагает сохранить право женщин, достигших пятидесяти пяти лет, и мужчин, достигших шестидесяти лет, на получение алиментов. Остальные условия возникновения права на получение алиментов при этом не подлежат изменению. В частности, получатель алиментов должен быть признан нуждающимся.