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Россиян разозлила идея передавать «забытые» вклады в бюджет
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Россияне отреагировали на идею передавать «забытые» вклады в бюджет 

Рамблер + ещё 34 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Интернет-пользователи назвали «новым способом отжатия денег» идею депутатов по передаче невостребованных банковских вкладов в бюджет.
Ранее в Госдуме рассказали РИА Новости, что законодатели изучают такую возможность. Речь идет о вкладах, «зависших» на счетах «спящих» клиентов. Общая сумма таких вкладов оценивается в миллиарды рублей.
По мнению пользователей, такая мера — неуважение к частной собственности.
«Частная собственность? Не слышали! — возмутился в твиттере @Alpha__00 (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Можно еще остаток на зарплатных карточках граждан ежемесячно в бюджет перечислять», — отметил @godbluff75.
«Нашелся еще способ отжатия денег ух!» — заявил @parolly66.
«А в цивилизованном мире наследников ищут…» — написала @kmett77.
Некоторые комментаторы предположили, что такое нововведение может снизить популярность вкладов.
«Ну сейчас начнется, народ сообразит быстро, выведет все под ноль!» — заявил @mikerin87.
Зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева заявила РИА Новости, что к невостребованным вкладам нужно относиться очень осторожно: например, вкладчик умер, а его родственники могут даже не знать о существовании вкладов. По мнению Гусевой, передавать вклады в бюджет можно только в случае, если самого вкладчика или его наследников найти не удалось.
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