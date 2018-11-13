Россиян разозлила идея передавать «забытые» вклады в бюджет

Россияне отреагировали на идею передавать «забытые» вклады в бюджет

Интернет-пользователи назвали «новым способом отжатия денег» идею депутатов по передаче невостребованных банковских вкладов в бюджет.

Ранее в Госдуме рассказали РИА Новости , что законодатели изучают такую возможность. Речь идет о вкладах, «зависших» на счетах «спящих» клиентов. Общая сумма таких вкладов оценивается в миллиарды рублей.

По мнению пользователей, такая мера — неуважение к частной собственности.

«Частная собственность? Не слышали! — возмутился в твиттере @Alpha__00 (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Можно еще остаток на зарплатных карточках граждан ежемесячно в бюджет перечислять», — отметил @godbluff75.

«Нашелся еще способ отжатия денег ух!» — заявил @parolly66.

«А в цивилизованном мире наследников ищут…» — написала @kmett77.

Некоторые комментаторы предположили, что такое нововведение может снизить популярность вкладов.

«Ну сейчас начнется, народ сообразит быстро, выведет все под ноль!» — заявил @mikerin87.