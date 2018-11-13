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В Думе оценили идею передачи «зависших» вкладов в бюджет
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В Госдуме оценили идею передачи невостребованных вкладов в бюджет 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Вопрос передачи невостребованных вкладов в бюджет РФ требует крайне осторожного и дифференцированного подхода, заявила РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева.
Перед этим председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков сказал РИА Новости, что в Госдуме изучаются предложения передавать в бюджет РФ из банков невостребованные вклады. Объем "зависших" средств на счетах "спящих" клиентов, по его словам, оценивается в миллиарды рублей.
"К этому вопросу очень осторожно следует относиться. Прежде чем какое-то действо в пользу государства производить, надо помнить, что это личные вклады человека. Он деньги для чего-то вкладывал, может, для себя, для своих родных. Может быть, родные, например, в случае смерти вкладчика даже не знают о существовании таких вкладов. Поэтому до последнего нужно информационно биться для того чтобы, например, в случае смерти вкладчика его наследники прямые или косвенные, либо родственники ближние или дальние воспользовались этим", — прокомментировала Гусева.
"Если наследников нет, конечно, тогда я "за". Но следует очень осторожно, дифференцированно подходить к этому вопросу", — подчеркнула она.
"Очень просто залезть в чужой карман. Но ведь возможности бюджета страны у нас колоссальные. Просто нужно лучше работать над доходной частью бюджета и экономическому, и социальному блоку, и бюджетной сфере, и промышленному сектору экономики", — полагает Гусева.
Аксаков позже заявил, что Госдума, скорее всего, отклонит инициативу по изъятию невостребованных вкладов в бюджет.
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